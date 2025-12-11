Portocalele se mănâncă cu tot cu pieliță. De ce să nu o mai cureți

Mulți dintre noi obișnuim să curățim și pielița albă de pe portocală, nu doar coaja, dar nutriționistul Mihaela Bilic susține că este bine să mâncăm fructul cu totul, fără a mai da la o parte acea pieliță. Se pare că aceasta conține mult calciu, iar 30% din conținutul de fibre al portocalei s-ar afla tocmai în ea.

"Am mai spus-o, dar o repet: fructele se mestecă, nu se beau cu paiul. Deci mâncați portocala ca atare, cu tot cu pulpă. Atunci când mestecăm capul nostru înțelege că am mâncat, însă atunci când bem un lichid el crede că este apă și uită să numere caloriile, așa că dați-l încolo de fresh, plus că ne ia puțin mai mult timp să mestecăm portocala și cantitatea de fructoză care se absoarbe în organism este mai mică.

De ce să mâncați portocalele cu tot cu pieliță

Și mai am o recomandare: pielița asta albă, vă rog eu, nu o eliminați, consumați-o. 30% din conținutul de fibre al portocalei este în pielița asta și avem peptine - niște fibre care se umflă și se transformă în gel - cresc senzația de sațietate, scad colesterolul din sânge, deci e de bine. În plus, are și mult calciu, deci protocala cu totul - bine, mai puțin coaja - trebuie mestecată și cu toate fibrele la pachet", a spus Mihaela Bilic într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.