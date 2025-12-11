€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Sanatate Portocalele se mănâncă cu tot cu pieliță. De ce să nu o mai cureți
Data publicării: 22:26 11 Dec 2025

Portocalele se mănâncă cu tot cu pieliță. De ce să nu o mai cureți
Autor: Doinița Manic

portocale Imagine cu portocale. Foto: Pixabay
 

Nutriționistul Mihaela Bilic recomandă ca portocalele să fie mâncate cu tot cu pieliță.

Mulți dintre noi obișnuim să curățim și pielița albă de pe portocală, nu doar coaja, dar nutriționistul Mihaela Bilic susține că este bine să mâncăm fructul cu totul, fără a mai da la o parte acea pieliță. Se pare că aceasta conține mult calciu, iar 30% din conținutul de fibre al portocalei s-ar afla tocmai în ea. 

"Am mai spus-o, dar o repet: fructele se mestecă, nu se beau cu paiul. Deci mâncați portocala ca atare, cu tot cu pulpă. Atunci când mestecăm capul nostru înțelege că am mâncat, însă atunci când bem un lichid el crede că este apă și uită să numere caloriile, așa că dați-l încolo de fresh, plus că ne ia puțin mai mult timp să mestecăm portocala și cantitatea de fructoză care se absoarbe în organism este mai mică.

De ce să mâncați portocalele cu tot cu pieliță

Și mai am o recomandare: pielița asta albă, vă rog eu, nu o eliminați, consumați-o. 30% din conținutul de fibre al portocalei este în pielița asta și avem peptine - niște fibre care se umflă și se transformă în gel - cresc senzația de sațietate, scad colesterolul din sânge, deci e de bine. În plus, are și mult calciu, deci protocala cu totul - bine, mai puțin coaja - trebuie mestecată și cu toate fibrele la pachet", a spus Mihaela Bilic într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

portocale
mihaela bilic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Semnal de alarmă după moartea chirurgului dr. Cîrstina Ovidiu Bogdan. Care e pragul mortal de ore suplimentare la muncă
Publicat acum 24 minute
Obiceiul care te ajută să trăiești mai mult. E mai bun decât dieta sau exercițiile fizice. Și experții au fost surprinși - Studiu
Publicat acum 27 minute
CS Universitatea Craiova a pierdut dramatic cu Sparta Praga, în Conference League. Reacții de dezamăgire
Publicat acum 27 minute
Voineag, sub presiune: Se pregătește terenul revenirii lui Kovesi la vârful DNA? Mureșan, PNL: Era apreciată în toată Europa
Publicat acum 44 minute
Autoturismele pe benzină și motorină domină din nou piața. Vânzările de mașini electrice, în declin
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 10 ore si 35 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close