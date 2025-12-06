Imunizarea împotriva virusului sinciţial respirator, extrem de necesară la copii. "Nu există tratament antiviral"

În cadrul conferinţei Health Forum V, organizată de DC Media Group, Cristina Pricop a atras atenţia asupra greşelilor care se fac în privinţa acestui virus, dar şi asupra pericolelor pentru copii.

"În sezonul virozelor respiratorii, imunizarea este cheia. În cazul celor mai vulnerabili dintre noi – nou-născuții și copiii mici, care nu pot decide pentru ei înșiși, decizia de imunizare aparține părinților. Dacă nu şi-au imunizat copiii la timp şi copiii se imbolnăvesc, părinţii, din disperare, din lipsă de informații sau din dorința de a vedea rezultate imediate, recurg uneori la utilizarea nejustificată a antibioticelor - unele prescrise chiar de medicul curant. Această practică nu doar că este ineficientă în cazul infecțiilor virale, dar amplifică fenomenul rezistenței antimicrobiene.

"Nu există tratament antiviral"

De aceea spuneam că imunizarea este cheia. În context, voi face referire explicit la infecţia cu VSR – virusul sinciţial respirator, care este adesea subestimat, dar care are un impact major asupra comunităţii, având un indice de infecțiozitate extrem de mare, estimat la 4,5, ceea ce înseamnă că o persoană infectată poate transmite virusul, în medie, la peste patru alte persoane. Pentru VSR nu există tratament antiviral – prevenția si mai ales prevenţia prin imunizare fiind singura soluție eficientă.

Conform studiului publicat in noiembrie 2025 de European Center for Disease Control (ECDC), la nivel european, aproximativ 250.000 de copii sub 5 ani sunt spitalizați anual din cauza infecțiilor severe cu VSR, iar sugarii de 0–2 luni reprezintă cel mai vulnerabil grup, cu o proporție majoră din internările în terapie intensivă.

"50% din cazurile din România, la copii sub 4 ani"

În România, în sezonul 2024/2025 au fost raportate peste 3.200 de cazuri, din care peste 50% la copii sub 4 ani. Mai mult decât atât, 27% din internările ATI au fost la sugari de 0–2 luni. Țara noastră rămâne printre statele europene cu cele mai ridicate rate de spitalizare la sugari sub 1 an, ceea ce indică o presiune majoră asupra secțiilor pediatrice și ATI.

Astăzi avem soluții moderne, validate științific. Alături de vaccinarea maternă, care protejează bebeluşul în primele 90 de zile de viaţă, prin transfer transplacentar de anticorpi, avem şi în România, anticorpi monoclonali antivirali cu durată lungă de acțiune. Aceştia, administrați încă din primele zile de viaţă, într-o singură doză, oferă copiilor protecție pe tot sezonul VSR și reduc riscul de spitalizare cu până la 90%", a declarat Cristina Pricop.