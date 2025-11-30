€ 5.0906
Sanatate

DCNews Sanatate Corneliu Ștefan: Secție de Cardiologie a Spitalului Județean Târgoviște, modernizată
Data publicării: 07:54 30 Noi 2025

Corneliu Ștefan: Secție de Cardiologie a Spitalului Județean Târgoviște, modernizată
Autor: Crişan Andreescu

Cardio Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Noua Secție de Cardiologie, modernizată și dotată de Consiliul Județean Dâmbovița, este un exemplu că tehnologia și profesionalismul fac echipă pentru binele pacienților, precizează Corneliu Ștefan.

"Medicii noștri i-au avut ca invitați pe specialiștii de la Abbott pentru o sesiune despre OCT – Optical Coherence Tomography, una dintre cele mai avansate tehnologii disponibile în cardiologia intervențională, care le permite medicilor să vadă exact ce se întâmplă în interiorul arterelor și să ia decizii precise pentru tratamentul fiecărui pacient.

Pentru dâmbovițeni, înseamnă intervenții mai sigure și recuperare mai ușoară, iar pentru noi încă un pas spre un Spital Județean așa cum ne dorim.

Felicitări medicilor noștri! Ei pun suflet pentru fiecare inimă pe care o tratează", a precizat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Comentarii

