Președintele CMSR: Solicitările pentru înființarea de cabinete stomatologice în spitale, ignorate de Ministerul Sănătății

Președintele Consiliului Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, dr. Florin Dan Cezar Lăzărescu, a declarat, vineri, că organizația a transmis solicitări Ministerului Sănătății încă din 2024 privind înființarea unor cabinete stomatologice în spitalele publice din România, dar acestea au rămas, până în acest moment, fără răspuns.

CMSR, solicitări privind majorarea bugetului pentru sănătatea orală

„Am făcut demersuri, de-a lungul vremii, de înființare de secții, în special în spitalele de pediatrie, demersuri care au rămas fără răspuns, până în momentul de față”, a spus președintele CMSR, vineri.

Într-o solicitare formulată în 24 octombrie 2024, CMSR cere Ministerului Sănătății majorarea alocării bugetare pentru serviciile stomatologice pentru anul 2025, în contextul în care afecțiunile stomatologice reprezintă „cea mai frecventă patologie cronică la nivel mondial, depășind cazurile însumate de boli mintale, cardiovasculare, diabet zaharat, boli respiratorii cronice și cancere”.

Reuniune a stomatologilor din România, după moartea fetiței de doi ani

Declarațiile au fost făcute în contextul reuniunii Consiliului Național al Colegiului Medicilor Stomatologi de astăzi, 21 noiembrie, la București, în urma decesului fetiței de doi ani într-o clinică stomatologică din Capitală. CMSR urmărește să adopte o declarație care are în vedere „angajamentul față de siguranța pacientului pediatric, consolidarea colaborării cu autoritățile și promovează dezvoltarea unui cadru legislativ coerent, modern și predictibil”.

„Ne aflăm astăzi într-un moment tragic, care a marcat întreaga comunitate medicală și întreaga societate civilă. (...) Suntem conștienți că societatea așteaptă de la noi transparență, decizii ferme și vă asigur, în numele CMSR din România, că am activat toate mecanismele profesionale și instituționale pentru determinarea circumstanțelor în care un copil de numai doi ani a decedat în timpul unei sedări într-o clinică stomatologică. Totodată, vom face toate demersurile pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

Am semnalat comisia de disciplină de la CMSR București, care a demarat o anchetă și a făcut solicitări pentru obținerea tuturor documentelor, tratând cu celeritate acest caz. Vă vom ține la curent cu evoluția ei. Nu există concluzii preliminarii.

(...) Partea de anestezie generală și de sedare nu intră în competențele CMSR din România, este Colegiul Medicilor din România, care are astfel de prevederi și protocoale. CMSR nu se ocupă de avizarea blocurilor operatorii, ci Colegiul Medicilor din România și DSP”, a mai declarat președintele CMSR.

