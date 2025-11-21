€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Stiri Președintele CMSR: Solicitările pentru înființarea de cabinete stomatologice în spitale, ignorate de Ministerul Sănătății
Data publicării: 13:54 21 Noi 2025

Președintele CMSR: Solicitările pentru înființarea de cabinete stomatologice în spitale, ignorate de Ministerul Sănătății
Autor: Iulia Horovei

Președintele Consiliului Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din  România, dr. Florin Dan Cezar Lăzărescu Președintele Consiliului Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din  România, dr. Florin Dan Cezar Lăzărescu, oferind declarații. Sursa foto: Captură video CMSR Facebook
 

Solicitările CMSR pentru înființarea de cabinete stomatologice în spitalele publice și pentru majorarea bugetului serviciilor stomatologice au rămas, până în prezent, fără răspuns din partea Ministerului Sănătății, potrivit președintelui CMSR.

Președintele Consiliului Național al Colegiului Medicilor Stomatologi din  România, dr. Florin Dan Cezar Lăzărescu, a declarat, vineri, că organizația a transmis solicitări Ministerului Sănătății încă din 2024 privind înființarea unor cabinete stomatologice în spitalele publice din România, dar acestea au rămas, până în acest moment, fără răspuns.

CMSR, solicitări privind majorarea bugetului pentru sănătatea orală

„Am făcut demersuri, de-a lungul vremii, de înființare de secții, în special în spitalele de pediatrie, demersuri care au rămas fără răspuns, până în momentul de față”, a spus președintele CMSR, vineri.

Într-o solicitare formulată în 24 octombrie 2024, CMSR cere Ministerului Sănătății majorarea alocării bugetare pentru serviciile stomatologice pentru anul 2025, în contextul în care afecțiunile stomatologice reprezintă „cea mai frecventă patologie cronică la nivel mondial, depășind cazurile însumate de boli mintale, cardiovasculare, diabet zaharat, boli respiratorii cronice și cancere”.

Citește și: Noi medicamente compensate pentru pacienții din România. Lista completă

Reuniune a stomatologilor din România, după moartea fetiței de doi ani 

Declarațiile au fost făcute în contextul reuniunii Consiliului Național al Colegiului Medicilor Stomatologi de astăzi, 21 noiembrie, la București, în urma decesului fetiței de doi ani într-o clinică stomatologică din Capitală. CMSR urmărește să adopte o declarație care are în vedere „angajamentul față de siguranța pacientului pediatric, consolidarea colaborării cu autoritățile și promovează dezvoltarea unui cadru legislativ coerent, modern și predictibil”. 

„Ne aflăm astăzi într-un moment tragic, care a marcat întreaga comunitate medicală și întreaga societate civilă. (...) Suntem conștienți că societatea așteaptă de la noi transparență, decizii ferme și vă asigur, în numele CMSR din România, că am activat toate mecanismele profesionale și instituționale pentru determinarea circumstanțelor în care un copil de numai doi ani a decedat în timpul unei sedări într-o clinică stomatologică. Totodată, vom face toate demersurile pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete. 

Am semnalat comisia de disciplină de la CMSR București, care a demarat o anchetă și a făcut solicitări pentru obținerea tuturor documentelor, tratând cu celeritate acest caz. Vă vom ține la curent cu evoluția ei. Nu există concluzii preliminarii.

(...) Partea de anestezie generală și de sedare nu intră în competențele CMSR din România, este Colegiul Medicilor din România, care are astfel de prevederi și protocoale. CMSR nu se ocupă de avizarea blocurilor operatorii, ci Colegiul Medicilor din România și DSP”, a mai declarat președintele CMSR.

Citește și: Crystal Dental Clinic, unde a murit fetița de 2 ani, activitate suspendată și amendă de 100.000 de lei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cmsr
stomatologie
stomatologi
deces fetita
ministerul sanatatii
colegiul medicilor stomatologi romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Victor Negrescu, dezvăluirile zilei din PE. Ce se întâmplă la Bruxelles afectează direct România
Publicat acum 22 minute
Plan de pace cu Rusia: Zelenski și liderii europeni cer garanții pentru Ucraina și Europa
Publicat acum 29 minute
Bolojan, răspuns pentru DC News. Spune dacă își dă demisia în cazul eșecului reformei pensiilor speciale / video
Publicat acum 57 minute
România ar putea primi 60 de miliarde de euro în bugetul UE 2028-2034
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Ce se întâmplă cu pensiile magistraților și vârsta de pensionare. Anunțul zilei de la Guvern / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 53 minute
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close