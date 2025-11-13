O fetiță de doi ani a murit la dentist după ce a intrat în stop cardio-respirator. UPDATE: Ce spune tatăl copilei

Update 2:

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a făcut primele declarații oficiale privind tragicul incident de la clinica stomatologică din Sectorul 3.

Potrivit ministrului, copila a fost supusă unei manevre de anestezie generală prin sedare intravenoasă. Rogobete a precizat că, în cursul dimineții de vineri, specialiștii de la Inspecția Sanitară de Stat vor efectua verificări în clinică pentru a stabili dacă aceasta respectă toate standardele necesare pentru administrarea în siguranță a anesteziei.

„Conduita terapeutică și circumstanțele incidentului vor fi evaluate de Colegiul Medicilor, în baza rezultatului expertizei medico-legale. Este prematur să fac comentarii legate de markeri biologici care au depășit valorile normale sau despre complexitatea factorilor care ar fi putut influența desfășurarea procedurilor medicale”, a completat acesta.

El a explicat că, pentru copii atât de mici, există proceduri specifice de sedare, fie prin administrarea unui gaz care induce somnul, fie prin anestezie intravenoasă, metoda aplicată în acest caz. Rogobete a subliniat că este pregătit să trimită echipe de control pentru o verificare amplă, astfel încât să se stabilească dacă toate protocoalele și normele au fost respectate.

"Am discutat și cu doamna profesor Poiană, președinta Colegiului Medicilor, care va demara o anchetă disciplinară pentru verificarea conduitei și abordării terapeutice, pentru a identifica dacă au existat elemente de malpraxis. Examenul medico-legal coroborat cu celelalte investigații ne vor duce la un răspuns mai clar.

Am această infomație, oarecum, dar e validată - că, în momentul în care colegii de la Ambulanță au ajuns în cabinet, pacienta era în stop cardio-respirator. Personalul din cabinet efectua manevrele de resuscitare. Colegii de la Ambulanță au resuscitat-o și ei, însă, din păcate, nu a existat un răspuns.

Am înțeles, dar cu rezervă dau această informație, că a existat o întârziere între momentul stopului cardiac și momentul apelului la 112. Vom afla în urma anchetei cât a însemnat această întârziere", a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Digi24.

Update:

Tatăl copilei, vizibil răvășit, a făcut declarații la fața locului, în fața jurnaliștilor, povestind printre lacrimi ce s-a întâmplat în orele dinaintea tragediei. Potrivit relatărilor sale, fetița trebuia să fie tratată pentru două probleme dentare minore, la dinți pe canale. Înainte de intervenție, părinții au efectuat analize medicale de rutină, iar rezultatele au arătat valori hepatice de aproximativ șase ori mai mari decât limitele normale. Cu toate acestea, spune tatăl, medicii de la clinică i-au asigurat că nu există niciun risc și că procedura poate fi efectuată fără probleme.

„Ni s-a spus că totul este în regulă și că putem veni pentru tratament”, a relatat bărbatul, adăugând că discuțiile cu personalul medical pot fi verificate, acestea fiind purtate prin apeluri telefonice și mesaje pe WhatsApp. În urma acestor asigurări, părinții au decis să urmeze recomandarea medicilor, fără să bănuiască faptul că intervenția avea să se transforme într-o tragedie. Bărbatul a mai precizat că alt copil al său a fost supus unei proceduri similare la aceeași clinică, fără să apară complicații, dar analizele acestuia au indicat valori normale.

Ceea ce este însă, potrivit spuselor sale, de-a dreptul șocant, este faptul că părinții nu au fost lăsați să intre în cabinet în timpul intervenției. După tragedie, familia a mers la sediul Direcției Omoruri din Capitală, pentru a oferi declarații complete și pentru a solicita o anchetă detaliată privind circumstanțele morții fetiței.

Știre inițială:

O fetiță de numai doi ani și-a pierdut viața joi seara, după ce a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei intervenții la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Bucureștiului.

"Joi, în jurul orei 19:30, Secţia 10 Poliţie a fost sesizată, prin intermediul 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ doi ani", informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Fetița a fost adusă de părinți în cursul după-amiezii pentru tratarea a două afecțiuni dentare ușoare

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 19:30. Echipajele de poliție și ambulanță au ajuns imediat la fața locului, unde au găsit copilul în stare critică. Medicii au încercat să o readucă la viață, aplicând manevre de resuscitare timp de aproape 40 de minute, însă eforturile lor nu au avut rezultat. Deși micuța a dat de două ori semne că își revine, inima ei s-a oprit definitiv la al treilea stop cardio-respirator.

Fetița fusese adusă de părinți în cursul după-amiezii pentru tratarea a două afecțiuni dentare ușoare, ce necesitau administrarea unei anestezii. În jurul orei 17:30, copilul a început să manifeste reacții îngrijorătoare după procedura de sedare. Surse apropiate anchetei susțin că ar fi posibil ca doza de anestezic administrată să fi fost prea mare, însă această ipoteză urmează să fie verificată oficial.

Tragedia este acum cercetată de Serviciul pentru vătămări și ucideri din culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Anchetatorii urmează să stabilească exact cum s-a produs incidentul și dacă personalul medical a respectat toate procedurile prevăzute de lege, potrivit Agerpres.

