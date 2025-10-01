Axa dinți - inimă. De ce să-ți verifici tensiunea când ai probleme stomatologice

Sănătatea orală are un impact mai mare decât ne imaginăm asupra întregului organism, inclusiv asupra inimii. Numeroase studii au demonstrat o legătură directă între bolile dentare și afecțiunile cardiovasculare, subliniază medicul stomatolog Alnashar Ahmed.

Acesta continuă: ”Când igiena dentară este precară și apar inflamații gingivale sau carii netratate, bacteriile pot pătrunde în sânge. Aceste microorganisme circulă prin sistemul sanguin și pot provoca inflamații la nivelul vaselor de sânge. Apare riscul de ateroscleroză, hipertensiune sau chiar infarct”.

De asemenea, boala parodontală (afecțiunea gingiilor și a țesuturilor de susținere a dinților) este asociată cu un risc crescut de endocardită infecțioasă – o inflamație gravă a stratului interior al inimii, care apare atunci când bacteriile ajung și se atașează de valvele cardiace, mai atenționează medicul.

”Un zâmbet sănătos protejează nu doar estetica, ci și inima pacientului. Bacteriile din cavitatea orală pot afecta vasele de sânge și pot contribui la formarea cheagurilor. De aceea, prevenția și controalele regulate la dentist sunt o investiție în sănătatea generală”, explică medicul stomatolog Alnashar Ahmed.

Ce puteți face pentru a preveni:

Mers la dentist cel puțin de două ori pe an.

Periaj de minimum două ori pe zi, corect și complet.

Evitarea fumatului și a consumului excesiv de zahăr.

Adoptarea unei diete bogate în fructe, legume și proteine sănătoase.

Monitorizarea tensiunii și a sănătății cardiovasculare, mai ales dacă există probleme dentare frecvente.

”Legătura dintre sănătatea orală și cea cardiacă este reală și demonstrată medical. Îngrijirea dinților nu înseamnă doar un zâmbet frumos, ci și o inimă mai puternică și un risc mai mic de boli grave. În definitiv, prevenția începe cu pași mici, dar constanți – iar vizita la stomatolog ar trebui privită ca o parte integrantă a grijii pentru sănătatea întregului organism” conchide sursa citată.