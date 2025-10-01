€ 5.0820
|
$ 4.3306
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data actualizării: 16:52 01 Oct 2025 | Data publicării: 16:51 01 Oct 2025

Axa dinți - inimă. De ce să-ți verifici tensiunea când ai probleme stomatologice
Autor: Roxana Neagu

lesly-juarez-1ahgngkuhr0-unsplash_78858000 Foto: Unsplash
 

Dacă legătura dintre intestin și creier este una mult discutată în spațiul public, mai puțin cunoscută este legătura dintre problemele stomatologice și inimă. 

Citește și:  Anxietatea este alimentată de tractul intestinal, conform noilor descoperiri ale oamenilor de știință

 
 
Sănătatea orală are un impact mai mare decât ne imaginăm asupra întregului organism, inclusiv asupra inimii. Numeroase studii au demonstrat o legătură directă între bolile dentare și afecțiunile cardiovasculare, subliniază medicul stomatolog Alnashar Ahmed. 

Acesta continuă: ”Când igiena dentară este precară și apar inflamații gingivale sau carii netratate, bacteriile pot pătrunde în sânge. Aceste microorganisme circulă prin sistemul sanguin și pot provoca inflamații la nivelul vaselor de sânge. Apare riscul de ateroscleroză, hipertensiune sau chiar infarct”. 

De asemenea, boala parodontală (afecțiunea gingiilor și a țesuturilor de susținere a dinților) este asociată cu un risc crescut de endocardită infecțioasă – o inflamație gravă a stratului interior al inimii, care apare atunci când bacteriile ajung și se atașează de valvele cardiace, mai atenționează medicul. 

”Un zâmbet sănătos protejează nu doar estetica, ci și inima pacientului. Bacteriile din cavitatea orală pot afecta vasele de sânge și pot contribui la formarea cheagurilor. De aceea, prevenția și controalele regulate la dentist sunt o investiție în sănătatea generală”, explică medicul stomatolog Alnashar Ahmed. 

Ce puteți face pentru a preveni: 

Mers la dentist cel puțin de două ori pe an.

Periaj de minimum două ori pe zi, corect și complet.

Evitarea fumatului și a consumului excesiv de zahăr.

Adoptarea unei diete bogate în fructe, legume și proteine sănătoase.

Monitorizarea tensiunii și a sănătății cardiovasculare, mai ales dacă există probleme dentare frecvente.

”Legătura dintre sănătatea orală și cea cardiacă este reală și demonstrată medical. Îngrijirea dinților nu înseamnă doar un zâmbet frumos, ci și o inimă mai puternică și un risc mai mic de boli grave. În definitiv, prevenția începe cu pași mici, dar constanți – iar vizita la stomatolog ar trebui privită ca o parte integrantă a grijii pentru sănătatea întregului organism” conchide sursa citată. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dinti
inima
sanatate
stomatolog
afectiuni
preventie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Orban ar putea găsi aliați neașteptați în încercarea de a bloca aderarea Ucrainei la UE
Publicat acum 35 minute
Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV începând de azi
Publicat acum 37 minute
Axa dinți - inimă. De ce să-ți verifici tensiunea când ai probleme stomatologice
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Festivalul Oktoberfest, închis după o explozie urmată de o ameninţare cu bombă
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Reacția judecătoarei din Craiova, cercetată de Inspecţia Judiciară, după ce a pus pe Facebook motivele condamnării unui agresor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat acum 23 ore si 32 minute
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close