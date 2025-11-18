Prof. dr. Horațiu Moldovan, medic primar Chirurgie Vasculară la Spitalul Clinic de Urgență SANADOR, a vorbit despre procedura TAVI, o tehnologie non-chirurgicală folosită în tratarea stenozei aortice.

„Astăzi, cea mai frecventă patologie cu care se întâlnesc serviciile de chirurgie cardiacă ale adultului sunt stenozele aortice. Cum pacienții au risc chirurgical mare, s-a inventat această tehnologie non-chirurgicală (n.r. procedura TAVI), inventată de cardiologii intervenționiști. Prima implantare - realizată în 2002 de profesorul Alain Cribier, care era cardiolog - constă în avansarea unei proteze valvulare în orificiul valvei aortice, printr-un tub, printr-un cateter, proteza valvulară fiind compactată în ea însăși.

Dacă ne este permis să facem o comparație, așa cum o umbrelă este închisă în tocul ei, această proteză, compactată în ea însăși, este strecurată printr-un tub până în valva aortică naturală, unde este expandată așa cum scoatem tocul unei umbrele și o deschidem.

Acest mecanism intuitiv, redus la o dimensiune evident foarte mică, se face sub controlul imaginii radiologice, deci folosind un aparat medical care se numește angiograf, care permite vizualizarea interiorului vaselor, valvele, cât și dispozitivele introduse pe un ecran de radiologie”, a spus prof. dr. Horațiu Moldovan.

Spitalul Sanador dispune de două angiografe de ultimă generație

Prof. dr. Horațiu Moldovan a explicat că angiografele moderne, cum sunt cele de la Spitalul Sanador, permit reconstrucții și imagini avansate necesare procedurilor TAVI. Potrivit profesorului, numărul implantărilor de valve aortice transcateter este în creștere în România.

„Aceste angiografe au evoluat foarte mult. Sunt angiografe digitale cu diverse programe care permit reconstrucții, fuziuni de imagine și facilități deosebite.

Spitalul Sanador dispune de două angiografe de ultimă generație, Philips Azurion 7, cu softuri adaptate pentru acest tip de implantări.

Astăzi, numărul de implantări de valve aortice transcateter, așa-numita procedură TAVI, este într-o creștere deosebită, într-o largă răspândire în mediul medical și cardiologic din România.

Pe lângă medicii cardiologi, și chirurgii cardiovasculari sunt chemați să facă această procedură. După unele concepții, chiar invers, pe lângă chirurgii cardiovasculari sunt chemați și medicii cardiologi să facă aceste proceduri.

Aceste proceduri, ideal, se fac împreună de către chirurgi și cardiologi în aceeași procedură. Noi așa lucrăm în acest Heart Team la Sanador, și asta are multiple avantaje, deoarece uneori există leziuni asociate bolii aortice, cum e boala coronariană, pe care cardiologul intervenționist o poate rezolva prin stent coronarian, în cursul procedurii valvulare”, a spus prof. dr. Horațiu Moldovan.

Recuperare rapidă și spitalizare de scurtă durată

Prof. dr. Horațiu Moldovan a explicat că procedura TAVI este bine tolerată de pacienți și poate fi realizată în anestezie locală, ceea ce reduce riscurile și facilitează recuperarea rapidă.

„Uneori, există posibilitatea unor complicații de natură chirurgicală, mai mari sau mai mici, pe care chirurgul care este în echipă le poate rezolva imediat.

Foarte largă răspândire capătă această metodă și este foarte ușor suportată de pacienți. Ea poate fi realizată în anestezie locală, vorbind cu pacientul. Deci, iată că putem proteza valva aortică fără să avem nevoie de anestezie generală. E un mare pas înainte.

Pacientul se recuperează imediat, merge treaz în terapie intensivă și are nevoie de un sejur scurt de terapie intensivă și de spitalizare, poate fi externat rapid.

Pentru pacientul în vârstă este un beneficiu important. Pacienții mai în vârstă, cu cât se mobilizează mai repede, cu atât evoluția lor este mai simplă”, a spus prof. dr. Horațiu Moldovan la DC News și DC Medical.

Video: