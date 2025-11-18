Procedurile inovatoare în cardiologie, accesibile pacienților prin CNAS. Prof. dr. Horațiu Moldovan (SANADOR), explicații / video

Prof. dr. Horațiu Moldovan, medic primar Chirurgie Vasculară la Spitalul Clinic de Urgență SANADOR, a vorbit despre procedurile cardio-structurale - TAVI, EVAR, TEVAR - și a explicat că acestea corectează valvulopatiile și defectele cardiace prin tehnici intervenționale non-chirurgicale.

Potrivit medicului, dispozitivele sunt costisitoare, iar utilizarea lor se realizează cu sprijinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Programele naționale asigură finanțarea materialelor, protezelor și dispozitivelor necesare și sunt implementate în spitalele care dispun de facilități pentru aceste proceduri.

„În ceea ce privește procedurile structurale, cele trei acronime - TAVI, EVAR, TEVAR - sunt accesibile prin programele naționale în România?”, a spus Val Vâlcu.

„Da. Procedurile cardio-structurale se referă la corecția valvulopatiilor și a defectelor cardiace, folosind tehnici intervenționale non-chirurgicale.

Aceste tehnici intervenționale se pot traduce într-un limbaj mai accesibil prin inserțiile de proteze prin cateter. Sigur, aceste dispozitive au apărut în România în ultimii 10-15 ani și sunt foarte scumpe. Sunt foarte scumpe în toată lumea, dar și în România. Ca atare, pentru a utiliza asemenea dispozitive este necesar suportul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Acest lucru se realizează în toate spitalele care au facilități pentru asemenea proceduri. Există Programul Național pentru Proceduri Cardio-structurale. El se numește cumva diferit, legat de valvele aortice, dar nu se limitează numai la valvele aortice.

Există și programe pentru rezolvarea insuficienței mitrale și, de asemenea, programe pentru rezolvarea defectelor septale atriale. Aceste programe susțin financiar achiziția de materiale, proteze și dispozitive, serviciul medical fiind, în continuare, suportat prin sistemul DRG”, a spus prof. dr. Horațiu Moldovan.

VEZI ȘI: Avantajul major al chirurgiei robotice în tratarea herniei. Dr. Teodor Buliga: Eu n-aș putea face asta cu propria mână

Ce este stenoza aortică

Prof. dr. Horațiu Moldovan a explicat că procedura TAVI este foarte cunoscută și frecvent utilizată pentru tratarea stenozei aortice, o afecțiune în care valva aortică se deteriorează și se calcifică odată cu vârsta, ceea ce împiedică fluxul normal de sânge.

„Mai cunoscută este procedura TAVI”, a completat Val Vâlcu.

„Este, într-adevăr, foarte cunoscută, deoarece este cea mai frecventă. Ea se adresează unei boli denumite stenoza aortică.

Valva aortică este o supapă a inimii care separă inima de cel mai mare vas de sânge care pleacă de la ea, artera aortă, și care, odată cu trecerea anilor, când omul avansează în vârstă, această valvă degenerează, se calcifică și nu mai funcționează corect, nu se mai deschide bine. Devine limitativă pentru fluxul de sânge și realizează o piedică. Boala poartă denumirea de stenoza aortică”, a spus prof. dr. Horațiu Moldovan.

VEZI ȘI: Operația de hernie: durată, recuperare și avantajele chirurgiei robotice. Aflăm totul de la Dr. Teodor Buliga (SANADOR)

Înlocuirea valvei aortice, cea mai frecventă procedură în chirurgie cardiovasculară

Prof. dr. Horațiu Moldovan a explicat că stenoza aortică este o afecțiune frecventă, iar numărul pacienților care necesită intervenții chirurgicale crește, în special la vârste înaintate, când riscurile operațiilor deschise sunt mai mari.

„Stenoza aortică e o boală foarte frecventă, pentru că durata medie de viață a populației a crescut și crește în continuare. Ca atare, numărul de pacienți care au stenoza aortică și care au nevoie de aceste operații este din ce în ce mai mare, la vârste tot mai înaintate, când, de altfel, și riscurile unei operații chirurgicale deschise sunt mai mari.

Astfel, se poate spune că, în serviciile de chirurgie cardiovasculară, înlocuirea valvei aortice sau tratamentul valvulopatiilor aortice la pacienții în vârstă e cea mai frecventă procedură. Depășește numărul de proceduri pe arterele coronare, bypass aorto-coronar, care a fost, ani de zile, operația cea mai frecventă din chirurgia cardiovasculară și, la un moment dat, chiar din medicină. Astăzi, cea mai frecventă patologie cu care se întâlnesc serviciile de chirurgie cardiacă ale adultului sunt stenozele aortice”, a spus prof. dr. Horațiu Moldovan la DC News și DC Medical.

Video: