Avantajul major al chirurgiei robotice în tratarea herniei. Dr. Teodor Buliga: Eu n-aș putea face asta cu propria mână
Data publicării: 23:30 16 Noi 2025

EXCLUSIV Avantajul major al chirurgiei robotice în tratarea herniei. Dr. Teodor Buliga: Eu n-aș putea face asta cu propria mână
Autor: Giorgi Ichim

chirurgie-robotica-teodor-buliga-sanador-hernie chirurgie robotica - Foto: Freepik @megafilm
 

Chirurgia robotică schimbă radical modul în care sunt tratate herniile și defectele parietale, explică dr. Teodor Buliga.

Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală, cu competențe în chirurgie laparoscopică, chirurgie robotică și chirurgie oncologică, la Spitalul Clinic SANADOR, ne-a explicat de ce intervențiile realizate cu ajutorul robotului oferă rezultate superioare și o recuperare mai rapidă în cazul defectelor parietale și al herniilor.

Potrivit specialistului, vizualizarea 3D, precizia instrumentelor și posibilitatea de a lucra în planuri anatomice greu accesibile transformă chirurgia parietală într-o procedură mai sigură, mai eficientă și mult mai adaptată nevoilor fiecărui pacient.

Care e avantajul intervenției robotice

"Strict referindu-ne la defectele parietale, chirurgia robotică îți aduce un plus de vizualizare, pentru că robotul se bazează pe o cameră specială. De fapt, sunt două camere care compun o imagine tridimensională, astfel că medicul operează ca și cum ar fi în interiorul pacientului. Asta îi permite medicului să se orienteze foarte bine față de repere, de structuri.

Mai ales la un perete care a fost anterior operat, cicatricea nu mai respectă anatomia și planurile se pierd. Ori robotul, prin această vizualizare foarte bună, îți permite să iei exact acel tip de procedeu care este cel mai bine adaptat pacientului și pe de-o parte să corectezi defectul, dar să încerci nu să umpli un gol, ci să aduci peretele cât mai aproape de situația lui anterioară, cât mai aproape de fiziologia lui.

Pe de altă parte, robotul aduce cu sine niște instrumente speciale, instrumente foarte flexibile, de o finețe extraordinară. Am un grad de libertate mult mai mare comparativ chiar cu mâna chirurgului. Eu n-aș putea face mișcările pe care le pot face cu robotul cu propria mea mână.

Aceste instrumente îți permit să lucrezi după colț, să intri printr-o zonă, să lucrezi în altă zonă, să poți să fii mai flexibil.

Corectarea acestor defecte de perete presupune amplasarea unei proteze chirurgicale, aproape în 100% din cazuri. Această proteză trebuie pusă în anumite planuri, pentru ca ea să fie cât mai rapid integrată și să nu stânjenească activitatea musculară normală a peretelui abdominal.

Cu ajutorul robotului poți să diseci aceste planuri, pentru ca proteza să fie pusă cât mai profund, dar în afara cavității abdominale ca să nu creeze aderențe sau probleme generate de un corp străin.

E ca și cum ai vrea să repari o anvelopă. Niciodată o anvelopă spartă nu se peticește punând petecul deasupra ei. Petecul se pune cât mai profund, ca presiunea să vină și să-l țină lipit. La fel e și în chirurgia parietală", a declarat Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR, pentru DC Medical și DC News.

Vezi emisiunea aici:

sanador
teodor buliga
hernie
sanatate
chirurgie robotica
