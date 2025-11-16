Primele măsuri după tragedia de la clinica stomatologică din Bucureşti şi tragedia din Constanţa, anunţate de ministrul Rogobete

Astfel, potrivit spuselor ministrului Sănătăţii, a fost ridicată autorizaţia de funcţionare în cazul a 20 de clinici private şi au fost sancţionate peste 30 de clinici pentru că nu respectau normativele în vigoare.

Acestea sunt rezultatele controlului preliminar după tragedia de la clinica din Sectorul 3 al Capitalei.

Sâmbătă, 15 noiembrie, ministrul a afirmat că acest control va mai dura cel puţin 3-4 săptămâni, până când va exista un raport complet.

"Acest control tematic la nivel naţional, demarat pentru prima dată după Revoluţie, când controlăm absolut toate clinicile private care au cel puţin o sală de operaţie a început acum aproximativ 4 săptămâni. Din discuţiile cu colegii de la Inspecţia Sanitară şi de la Corpul de Control, estimez că în aproximativ 3-4 săptămâni vom putea avea raportul final. Până atunci, vă spun din datele preliminare că pentru peste 20 de clinici private s-a ridicat autorizaţia sanitară de funcţionare, pentru că nu respectau normativul şi pentru alte 30 au fost aplicate sancţiuni importante.

Aş vrea să subliniez un lucru. Nu discutăm doar despre un control, ci despre o acţiune de prevenţie, care trebuia făcută de mult. Nu o să explic de ce nu a fost făcut, nici nu ştiu de ce nu a fost făcut, dar important este că într-un final o facem.

Ce fac colegii mei de fapt? Se duc şi verifică fiecare cabinet şi clinică privată care deţine cel puţin o sală de operaţie. Dacă normativele nu sunt respectate, lasă măsuri de conformare, astfel încât aceştia să poată intra în legalitate. Astfel, să putem evita pe cât de mult se poate astfel de tragedii", a declarat Alexandru Rogobete.

Anterior, ministrul Sănătăţii îi avertizase pe toţi cei care au clinici fără toate actele în regulă să pună singuri lacătul pe uşă.

„Funcționați ilegal? Puneți cheia în ușă! Astăzi! Este cel mai direct și cel mai responsabil apel pe care îl pot face după tragedia de aseară, de la o clinică de stomatologie. A murit un copil, într-un loc în care siguranța ar fi trebuit să fie garantată. Transmit condoleanțe familiei. Nu există cuvinte care să aline o astfel de pierdere, dar există responsabilitate. Și vă promit că nu voi lăsa această tragedie fără consecințe", declarase ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Întrebat dacă aceste controale au apărut după situaţia de la clinica de la Constanţa, unde o gravidă a decedat în urma naşterii, ministrul Alexandru Rogobete a spus că "atunci au început. Imediat după tragedia de la Constanţa am spus că voi demara un control naţional, pentru a verifica şi corecta situaţiile de neconformitate care există în anumite spaţii medicale, în special în zona cabinetelor care practică şi anestezie generală".