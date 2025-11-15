Rezidențiat 2025: 10.147 de candidați, înscriși la concursul de intrare în rezidențiat

Anul acesta, pentru concursul de admitere în rezidențiat, ce va fi organizat de către Ministerul Sănătății prin Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, în centrul Expozițional ROMEXPO din Capitală, duminică, 16 noiembrie 2025, s-au înscris 3.881 de absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie.

La nivel național, concursul de rezidențiat organizat de Ministerul Sănătății se va desfășura în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara și va aduna la start 10.147 de candidați(10.575 de candidați/an 2024) care își vor disputa șansele pentru ocuparea celor 5.079 de locuri (4.961 locuri/ an 2024) și 295 de posturi (237 posturi/an 2024).

În centrul universitar București, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” vor susține concursul de intrare în rezidențiat cei mai mulți candidați, peste 37% din totalul candidaților înscriși la nivelul întregii țări 3.881: 2.678 pentru domeniul medicină, 809 pentru domeniul medicină dentară și 394 pentru domeniul farmacie.

La nivel național, pentru ocuparea celor 4.354 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 6.956 de candidați, pentru cele 464 de locuri alocate domeniului medicină dentară, 1.950 candidați, în timp ce pentru cele 261 de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 1.241 de concurenți.

” Pentru toți absolvenții universităților de medicină și farmacie din țară, concursul de rezidențiat reprezintă mai mult decât un examen, fiind practic principala poartă de intrare în marea familie a specialiștilor în sănătate și o etapă definitorie în cariera fiecărui medic. Acest test complex reflectă nu doar anii de pregătire intensă, ci și profundul angajament față de știință și față de oameni. Le transmit tuturor candidaților mult succes și încrederea că rezultatele lor vor fi pe măsura efortului și a pasiunii investite și sunt convins că, și anul acesta, absolvenții Universității noastre vor confirma tradiția de excelență academică a UMF „Carol Davila”, obținând rezultate remarcabile și demonstrând încă o dată valoarea școlii medicale românești. Rezidențiatul nu este doar un pas profesional, ci începutul unei misiuni nobile, aceea de a transforma cunoașterea în grijă și medicina în artă a vindecării “ a declarat Prof. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București.

La rândul său, Prof. Univ. Dr. Răzvan Hainăroșie, coordonatorul concursului de intrare în rezidențiat ce se va derula în Centrul Universitar București și Prodecan al Facultății de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila” a subliniat:

„Organizarea concursului de intrare în rezidențiat este un demers complex, pe care Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” îl abordează cu maximă responsabilitate. Acest examen este un proiect amplu, care necesită o planificare atentă și o coordonare impecabilă. Pregătirea acestui concurs presupune coordonarea unei echipe complexe, pusă la dispoziție de Universitatea noastră, care lucrează intens pentru ca totul să se desfășoare în condiții optime pentru candidați. Toate aceste eforturi au un scop comun: crearea unui cadru organizatoric solid și profesionist, care să le ofere candidaților siguranța, confortul și încrederea necesare în ziua unui examen esențial pentru parcursul lor profesional. Le urăm succes tuturor candidaților”.

Concurs grilă, 200 de întrebări pe fiecare domeniu

Concursul se va derula sub forma de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, pe o durată de 4 ore. După expirarea timpului alocat concursului și o pauză de 15 minute, va începe corectura în săli, iar pentru a depune contestaţii, candidaţii vor avea la dispoziţie 24 de ore. Acestea pot viza, întrebările de concurs, recorectarea lucrărilor sau organizarea concursului. Răspunsul contestaţiilor se va da în 48 de ore de la depunerea acestora. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, din care 50 de tip complement simplu şi 150 de tip complement multiplu. Candidații vor putea intra în sala de concurs unde au fost repartizați începând cu ora 8:30, pentru ca la ora 10 să înceapă concursul de intrare în rezidențiat, sesiunea 2025.

Potrivit regulamentului atribuit de către Ministerul Sănătății Concursului de intrare în rezidențiat pe loc și post în medicină, medicină dentară și farmacie, fiecare candidat a achitat o taxă în valoare de 500 de lei, valoare similară celei din 2023/2024. Totodată, ocuparea locurilor în specialităţile medicale se va face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor publicate, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu. Afişarea rezultatelor se va face numai după semnarea ordinului Ministerului Sănătăţii de confirmare a rezultatelor.

Se păstrează numărul mare de locuri pentru medicina de familie

Într-un top 5 al numărului de locuri scoase la concurs, pe specialități, în domeniul medicină se află: medicina de familie 641 de locuri (555 locuri / an 2024), medicină internă – 190 de locuri, cardiologie – 189 de locuri, anestezie și terapie intensivă 180 de locuri și chirurgie generală - 181 de locuri. La polul opus se află : neurologia pediatrică - 5 locuri, medicina sportivă - 6 locuri , expertiza medicală a capacității de muncă - 11 locuri, cardiologie pediatrică -12 locuri și medicina nucleară - 17 locuri.