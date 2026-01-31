Ce este virusul Nipah pentru care ”nu există tratament specific”. Medicul Tudor Ciuhodaru explică simptomele și modul de transmitere

Tudor Ciuhodaru a oferit mai multe sfaturi și recomandări despre virusul Nipah, apărut în India și din cauza căruia s-au introdus controale sanitare în aeroporturi.

ABC pentru Nipah

”ABC pentru Nipah. (!!!) Consultați un medic - dacă prezentați simptome (chiar nespecifice) precum febra însoțită de manifestări respiratorii sau neurologice după întoarcerea din zonele endemice și asigurați-vă că menționați istoricul recent al călătoriilor. Thailanda, Indonezia, Nepal și Malaezia au înăsprit în aceste zile controalele la aeroporturile internaționale după apariția focarului din India.

ABC pentru Nipah. Ce este, cum se transmite, cum se manifestă.

A. Ce este Nipah?

• Agent patogen de nivel de biosecuritate 4 cea mai înaltă categorie, cu cei mai periculoși agenți patogeni, precum Ebola și are potențialul de a servi ca agent pentru bioterorism). virus extrem de letal- Aproximativ 40%–75% dintre persoanele cu Nipah mor.

• Raportată pentru prima dată în 1998 satul Kampung Sungai Nipah din Malaezia. Focarul din rândul crescătorilor de porci din Malaezia și Singapore adus la peste 100 decese umane la oameni și la sacrificarea a aproape 900.000 de porci.

• Focarele de Nipah apar aproape în fiecare an în Asia, de obicei în Bangladesh și India dar și în alte țări din Asia de Sud și de Sud-Est

• Factorul major responsabil pentru apariția focarelor este interacțiunea crescută dintre rezerva sălbatică (în special liliecii de fructe din genul Pteropus ce se găsesc în Asia, Pacificul de Sud și Australia.) și populația de animale crescute și gestionate în condiții intensive (porci, vaci, capre)”, a explicat medicul Tudor Ciuhodaru.

Cum se transmite virusl Nipah



„B. Cum se transmite? Sunte 3 căi majore de transmitere la om:

• Contactul direct cu animale, cum ar fi liliecii (rezervor natural) sau porcii (acționează ca gazdă intermediară dar și ca gazdă amplificatoare).

• Consumul de alimente sau băuturi, cum ar fi fructe sau seva crudă de curmal, care sunt contaminate de animale infectate,

• Contact apropiat cu fluidele corporale ale unei persoane infectate.

(!!!) Consumul de suc proaspăt de curmal (cunoscut sub numele de suc de Khejur) contaminat cu fecalele, urina sau saliva liliecilor de fructe infectați este cea mai frecventă cale. Consumul de Tari sau Khajuri (suc de curmal fermentat) este o cale potențială de transmitere virală. Virusul poate supraviețui zile întregi în soluții bogate în zahăr (pulpa de fructe). În sezonul de colectare a sevei de curmal ( decembrie-martie) se înregistrează cele mai multe cazuri.

(!!!) Transmitere limitată de la persoană la persoană (factorii de risc includ proximitatea- atingerea, hrănirea sau îngrijirea unei persoane infectate).

(!!!) Riscul pentru majoritatea oamenilor rămâne foarte scăzut”, a mai scris Ciuhodaru.

„C. Cum se manifestă boala?

• Incubația este între 4 și 14 de zile, deși s-au observat perioade mai lungi (infecții latente).

• Cazurile asimptomatice sunt rare.

• Poate evolua spre alte probleme respiratorii șu pneumonie.

• Simptomele pot include febra, dureri de cap, amețeli, vărsături, reflex de tip „ochi de păpușă”, mioclonii, tahicardie, scăderea stării de conștiență, areflexie (pierderea tuturor reflexelor spinale).

• La aproximativ două treimi dintre pacienți, boala progresează rapid , iar coma poate apărea în decurs de cinci până la șapte zile.

• Cea mai gravă complicație este encefalita (inflamația creierului) sau meningita, care se dezvoltă de obicei la 3 până la 21 de zile după debutul bolii. Aceasta este caracteristică infecției cu Nipah și este asociată cu o rată a mortalității foarte ridicată.

• Se estimează că mortalitatea este între 40 și 75%

• Supraviețuitori pot rămâne cu sechele neurologice de durată (ani), inclusiv convulsii persistente, paralizii oculo-motorii, distonie cervicală, slăbiciune și paralizie facială și schimbări de personalitate”, a mai spus Tudor Ciuhodaru.

„Nu există tratament specific sau vaccin”

Ciuhodaru a amintit faptul că nu există tratament specific sau vaccin pentru acest tip de virus.

„Nu uitați:

1. Nu există tratament specific sau vaccin. Tratamentul este doar simptomatic sau terapie intensivă de susținere pentru cei cu infecții severe.

2. Prevenția este cea mai importantă și include un set de măsuri pentru cei care călătoresc în zone endemice. Riscul pentru turiștii care vizitează țările endemice este foarte scăzut dacă se respectă precauțiile standard. Prevenția se concentrează pe evitarea expunerii:

• evitați contactul cu liliecii și mediul lor, precum și cu animalele bolnave

• nu consumați sevă de curmal crudă sau parțial fermentată - dacă consumați suc de curmal, asigurați-vă că a fost fiert mai întâi

• Spălați bine toate fructele cu apă curată și cojiți-le de coajă înainte de a le consuma; evitați consumul fructelor găsite pe jos sau al fructelor care par să fi fost parțial mâncate de animale.

• evitați contactul apropiat și neprotejat cu orice persoană infectată cu virusul Nipah, inclusiv contactul cu sângele sau fluidele corporale ale acesteia

3. Riscul poate fi mai mare pentru cei care participă la practici locale, cum ar fi colectarea și consumul de sevă de curmal.

Consultați un medic - dacă prezentați simptome (chiar nespecifice) precum febra însoțită de manifestări respiratorii sau neurologice după întoarcerea din zonele endemice și asigurați-vă că menționați istoricul recent al călătoriilor”, a mai scris Tudor Ciuhodaru, pe o rețea socială.

