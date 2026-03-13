Angajări pe bani în spitalele din Oradea: 19 mii de euro mită pentru posturi de asistent, infirmier și brancardier

Șase persoane au recunoscut că au dat bani pentru a obține posturi în spitale din Oradea, într-un dosar de corupție în care o asistență medicală este acuzată că a cerut și a primit în total 19 mii de euro și două mii de lei promițând că poate influența procedurile de angajare pentru posturi de asistent medical, infirmier și brancardier.

"În cadrul unui dosar ce are ca obiect infracţiuni de corupţie comise în contextul procedurilor de angajare din cadrul unor unităţi spitaliceşti din municipiul Oradea, au fost încheiate 6 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu tot atâţia inculpaţi, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de cumpărare de influenţă.

Ce le-a promis asistenta medicală celor șase oameni care voiau posturi în spitale

Din probatoriul administrat a rezultat că o persoană având calitatea de asistent medical (Traficant de influenţă- cercetat de DNA Oradea), angajată în cadrul unei unităţi spitaliceşti publice din Oradea, a pretins şi a primit sume de bani de la cele 6 persoane cercetate în cauză, lăsându-le să creadă că are influenţă asupra unor funcţionari cu atribuţii în procedurile de angajare din cadrul unui spital municipal şi al unui spital judeţean, în vederea încheierii de contracte de muncă pe perioadă nedeterminată pentru funcţiile de asistent medical, infirmier şi brancardier.

S-a reţinut că inculpaţii au remis, în mod direct, pentru sine, următoarele sume de bani persoanei având calitatea de asistent medical:

- 5.000 euro şi 1.000 lei; 3.000 euro; 2.000 euro; 4.000 euro; 2.500 euro şi 1.000 lei şi 1.500 euro.

În total, persoana respectivă a pretins şi a primit 19.000 euro şi 2.000 lei, în legătură cu promisiunea de a influenţa funcţionari implicaţi în procedurile de angajare pentru încheierea unor contracte de muncă pe perioadă nedeterminată.

Oamenii au fost chiar și chemaţi în faţa spitalului, în echipament de lucru

Probele au relevat că în contextul pandemiei COVID-19, în perioada 2020-2022, această persoană a susţinut în faţa inculpaţilor că a efectuat demersuri pe lângă conducerea unităţilor spitaliceşti şi pe lângă membri ai comisiilor de concurs, a indicat diverse persoane ca beneficiari ai sumelor de bani pretinse, deşi, în realitate, banii au fost încasaţi şi păstraţi de aceasta, aspect recunoscut de asistent. Totodată, le-a indus inculpaţilor convingerea că nu mai este necesară înscrierea la concurs, promiţându-le că vor semna direct contractele de muncă pe perioadă nedeterminată şi că vor începe efectiv activitatea în zilele stabilite, fiind chemaţi în faţa spitalului, în echipament de lucru.

Faptele săvârşite de inculpaţi întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de cumpărare de influenţă, prevăzută de art. 292 alin. (1) Cod penal, cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Ce pedepse au primit persoanele care au dat mită pentru a se angaja

Prin acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, încheiate între procuror şi fiecare dintre inculpaţi, s-a stabilit, pentru fiecare, pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani, în condiţiile art. 91 şi urm. Cod penal. Pe durata termenului de supraveghere, inculpaţii au fost obligaţi, între altele, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile.

Acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost înaintate instanţei competente (Tribunalul Bihor), care urmează să verifice legalitatea şi temeinicia acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 478-482 Cod procedură penală.

Precizăm că, până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţă, persoanele cercetate beneficiază de prezumţia de nevinovăţie", a transmis compartimentul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor printr-un comunicat de presă.

Precizăm că asistenta medicală este menționată ca traficant de influență cercetat de DNA Oradea în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, deci dosarul ei este încă în curs.