€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079
 
DCNews Stiri Ce s-a întâmplat la baza militară italiană din Irak? Italia își evacuează personalul
Data actualizării: 18:32 12 Mar 2026 | Data publicării: 18:31 12 Mar 2026

Ce s-a întâmplat la baza militară italiană din Irak? Italia își evacuează personalul
Autor: Dana Mihai

Ce s-a întâmplat la baza militară italiană din Irak? Italia își evacuează personalul-Imagine realizata cu AI Ce s-a întâmplat la baza militară italiană din Irak? Italia își evacuează personalul-Imagine realizata cu AI

Italia își retrage temporar întregul personal de la baza militară din Erbil, în Kurdistanul irakian, după un atac cu dronă.

Italia îşi retragere temporar întregul personal de la baza sa militară din Erbil, în Kurdistanul irakian, după un atac cu dronă, finalizând astfel o evacuare deja în curs, după cum au declarat joi miniştrii apărării şi de externe italieni, citaţi de AFP şi EFE.

Retragerea este doar temporară

"O retragere era deja prevăzută şi va fi 'doar temporară'", a declarat ministrul apărării Guido Crosetto la postul de televiziune italian TG1. Această retragere a fost confirmată de ministrul de externe Antonio Tajani, care a spus că deja se organizează transferul a militarilor italieni staţionaţi la baza din Erbil.

În cursul unei audieri în Senat, ministrul de externe italian a precizat că săptămâna trecută au fost evacuaţi 102 militari, iar alţi 75 au fost transferaţi în Iordania, în timp ce se organizează plecarea celor 101 de soldaţi care se află încă în zonă.

"Se efectuează verificări necesare pentru a clarifica dinamica atacului şi a-i identifica pe cei responsabili", a declarat ministrul, subliniind că guvernul italian va adopta "orice măsură suplimentară" pentru a garanta siguranţa personalului civil şi militar.

Drona a provocat doar pagube materiale

Evacuarea personalului are loc după ce miercuri seara o dronă a lovit baza italiană din Erbil, provocând pagube materiale minore şi fără ca vreun membru al personalului italian să fie rănit.

După acest incident, Tajani a menţinut legătura cu ambasadorul Italiei în Irak, precum şi cu şeful consulatului din Erbil şi comandantul bazei, colonelul Stefano Pizzotti, confirmând reducerea personalului atât la ambasada din Bagdad, cât şi la consulatul din Erbil.

Citește și: Șepci "Nu războiului!" în Senatul Italiei. Opoziția îi cere lui Meloni să blocheze bazele SUA împotriva Iranului

"Am primit confirmarea că tot personalul nostru militar este în siguranţă şi a putut să se refugieze la timp în buncărele instalaţiei", a indicat ministrul italian de externe.

La rândul său, ministrul apărării, Guido Crosetto, a explicat la televiziunea publică italiană că personalul misiunii rămâne la bază până va fi transferat, întrucât "este un loc mai sigur decât hotelurile".

Evacuarea ar putea fi făcută pe cale terestră

De asemenea, titularul de la Apărare a explicat că transferul militarilor rămaşi în Irak "nu este o acţiune uşoară" pentru că în actualele condiţii este imposibil să fie trimis un avion, astfel că operaţiunea ar urma să fie realizată pe cale terestră, probabil prin Turcia.

Întrebat dacă a fost un atac deliberat, Crosetto a răspuns: "Absolut da!".

În timpul audierii din Senat, Tajani a clarificat de asemenea că guvernul nu a primit nicio cerere din partea SUA pentru a-şi folosi bazele de pe teritoriul italian şi a insistat că prioritatea executivului de la Roma este dezescaladarea.

Ministrul a spus că poziţia guvernului italian se bazează pe acordurile bilaterale din 1954, "aceleaşi la care se raportează partenerii europeni, inclusiv spaniol, despre care se vorbeşte atât de mult".

"Acordurile prevăd autorizaţii tehnice atunci când este vorba de logistică şi operaţiuni care nu implică bombardamente", a afirmat el, asigurând că, în cazul unei solicitări din partea Washingtonului, guvernul va supune decizia dezbaterii parlamentului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

italia
baza militară Erbil
militari italieni
baze militare în Orientul Mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Diferența dintre Polonia și România: 80% vs. 20% din fondurile SAFE. Avertisment privind apărarea țării
Publicat acum 19 minute
Ce s-a întâmplat la baza militară italiană din Irak? Italia își evacuează personalul
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Update: Ședință extraordinară de Guvern, joi seara, amânată. Ce ar urma să se aprobe
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Donald Trump, anunț privind Premiul Nobel pentru Pace chiar în timpul războiului din Iran
Publicat acum 1 ora si 20 minute
România a încercat să de urși „cadou” altor țări pentru că are prea mulți. Ce a urmat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 48 minute
Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Publicat acum 11 ore si 22 minute
Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 44 minute
Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
Publicat acum 10 ore si 10 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Iranul neagă că ar fi minat Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 5 ore si 26 minute
Zelenski întâmpinat cu proteste la Palatul Cotroceni
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close