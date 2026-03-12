Ce s-a întâmplat la baza militară italiană din Irak? Italia își evacuează personalul

Italia îşi retragere temporar întregul personal de la baza sa militară din Erbil, în Kurdistanul irakian, după un atac cu dronă, finalizând astfel o evacuare deja în curs, după cum au declarat joi miniştrii apărării şi de externe italieni, citaţi de AFP şi EFE.

Retragerea este doar temporară

"O retragere era deja prevăzută şi va fi 'doar temporară'", a declarat ministrul apărării Guido Crosetto la postul de televiziune italian TG1. Această retragere a fost confirmată de ministrul de externe Antonio Tajani, care a spus că deja se organizează transferul a militarilor italieni staţionaţi la baza din Erbil.

În cursul unei audieri în Senat, ministrul de externe italian a precizat că săptămâna trecută au fost evacuaţi 102 militari, iar alţi 75 au fost transferaţi în Iordania, în timp ce se organizează plecarea celor 101 de soldaţi care se află încă în zonă.

"Se efectuează verificări necesare pentru a clarifica dinamica atacului şi a-i identifica pe cei responsabili", a declarat ministrul, subliniind că guvernul italian va adopta "orice măsură suplimentară" pentru a garanta siguranţa personalului civil şi militar.

Drona a provocat doar pagube materiale

Evacuarea personalului are loc după ce miercuri seara o dronă a lovit baza italiană din Erbil, provocând pagube materiale minore şi fără ca vreun membru al personalului italian să fie rănit.

După acest incident, Tajani a menţinut legătura cu ambasadorul Italiei în Irak, precum şi cu şeful consulatului din Erbil şi comandantul bazei, colonelul Stefano Pizzotti, confirmând reducerea personalului atât la ambasada din Bagdad, cât şi la consulatul din Erbil.

"Am primit confirmarea că tot personalul nostru militar este în siguranţă şi a putut să se refugieze la timp în buncărele instalaţiei", a indicat ministrul italian de externe.

La rândul său, ministrul apărării, Guido Crosetto, a explicat la televiziunea publică italiană că personalul misiunii rămâne la bază până va fi transferat, întrucât "este un loc mai sigur decât hotelurile".

Evacuarea ar putea fi făcută pe cale terestră

De asemenea, titularul de la Apărare a explicat că transferul militarilor rămaşi în Irak "nu este o acţiune uşoară" pentru că în actualele condiţii este imposibil să fie trimis un avion, astfel că operaţiunea ar urma să fie realizată pe cale terestră, probabil prin Turcia.

Întrebat dacă a fost un atac deliberat, Crosetto a răspuns: "Absolut da!".

În timpul audierii din Senat, Tajani a clarificat de asemenea că guvernul nu a primit nicio cerere din partea SUA pentru a-şi folosi bazele de pe teritoriul italian şi a insistat că prioritatea executivului de la Roma este dezescaladarea.

Ministrul a spus că poziţia guvernului italian se bazează pe acordurile bilaterale din 1954, "aceleaşi la care se raportează partenerii europeni, inclusiv spaniol, despre care se vorbeşte atât de mult".

"Acordurile prevăd autorizaţii tehnice atunci când este vorba de logistică şi operaţiuni care nu implică bombardamente", a afirmat el, asigurând că, în cazul unei solicitări din partea Washingtonului, guvernul va supune decizia dezbaterii parlamentului.