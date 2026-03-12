După moartea lui Mugurel Vrabete, Holograf ia o decizie dificilă

"Vă mulţumim pentru toate mesajele de susţinere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulţi dintre voi ne-aţi întrebat, vrem să facem câteva precizări. Spectacolele programate în această perioadă - Arad (13 martie), Reşiţa (14 martie), Timişoara (15 martie) şi Sala Palatului (17 martie) - se vor desfăşura aşa cum au fost anunţate. Nu va fi uşor, dar simţim că avem datoria morală de a respecta dorinţa şi credinţa lui Mugurel că 'The show must go on'", au anunţat membrii trupei Holograf într-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Unde își pot lua rămas-bun fanii

Ei au precizat, pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun de la Iulian Vrabete, că o pot face vineri, la Sala Palatului, între orele 14:00 şi 20:00, şi sâmbătă, între orele 9:00 şi 11:00, la Crematoriul Vitan Bârzeşti.

"Cei care doresc să îşi ia rămas bun o pot face mâine, între orele 14:00 şi 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus, sau sâmbătă dimineaţă între orele 09:00 şi 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzeşti (Str. Iuliu Haţieganu nr. 1). La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiştilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu). Ne ajută mult să simţim cât de mulţi oameni l-au iubit şi l-au respectat pe Mugurel", au transmis membrii formaţiei.

Basistul trupei Holograf, Iulian "Mugurel" Vrabete, a murit joi, la vârsta de 70 de ani.