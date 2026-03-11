€ 5.0937
DCNews Stiri Șepci "Nu războiului!" în Senatul Italiei. Opoziția îi cere lui Meloni să blocheze bazele SUA împotriva Iranului
Data actualizării: 19:32 11 Mar 2026 | Data publicării: 18:20 11 Mar 2026

Șepci "Nu războiului!" în Senatul Italiei. Opoziția îi cere lui Meloni să blocheze bazele SUA împotriva Iranului
Autor: Dana Mihai

Șepci Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa Foto: Agerpres

Opoziția italiană îi cere Giorgiei Meloni să nu permită SUA folosirea bazelor din Italia pentru operațiuni împotriva Iranului.

Formaţiunile italiene de opoziţie Mişcarea Cinci Stele (M5S) şi Partidul Democrat (PD) i-au cerut miercuri în parlament şefei guvernului, Giorgia Meloni, să nu permită Statelor Unite să-şi folosească bazele militare din Italia în operaţiunile militare împotriva Iranului, senatorii partidului M5S purtând în legislativ şepci roşii similare cu cele folosite de preşedintele american Donald Trump în campania sa electorală, dar inscripţionate cu sloganul "Nu războiului!", relatează agenţia EFE.

Opoziția o acuză pe Meloni că nu spune "nu" Washingtonului

În timpul unei dezbateri care a urmat apariţiei lui Meloni în faţa Senatului, senatorul M5S Luca Pirondini a acuzat-o pe şefa guvernului că nu a avut niciodată curajul să-i spună "nu" lui Trump şi a îndemnat-o să respingă utilizarea bazelor americane din Italia de către aviaţia americană în actualul război pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului.

"Acordurile sunt valabile numai atunci când acţiunile sunt conforme cu dreptul internaţional", a subliniat acelaşi senator, referindu-se la acordurile cu SUA referitoare la statutul bazelor militare americane din Italia.

Senatorii Mişcării Cinci Stele au purtat în timpul dezbaterii şepci roşii similare cu cele folosite de preşedintele american Donald Trump în campania sa electorală, dar care, în locul sloganului "Make America Great Again" al lui Trump, au fost inscripţionate cu sloganul "Nu războiului!".

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 12. UE sancționează Iranul, Israelul anunță ofensivă nelimitată

La rândul său, cel mai mare partid al opoziţiei italiene, Partidul Democrat (PD), i-a cerut de asemenea Giorgiei Meloni să transmită clar către SUA că "nu va exista nicio autorizaţie pentru utilizarea bazelor americane din Italia în afara acordurilor" la care s-a referit senatorul partidului M5S citat mai sus.

"Nu suntem în război. Aşteptăm să auzim (din partea Giorgiei Meloni) răspunsuri clare şi fără echivoc, aşa cum au făcut şi alte ţări europene", a subliniat senatorul Alessandro Alfieri, membru al PD.

Europa, divizată în privința sprijinului pentru SUA

Alte state europene, precum Regatul Unit sau Portugalia, au autorizat SUA ca în acest război să folosească baze de pe teritoriile lor în operaţiuni aşa-zis "defensive". În schimb, Spania a stabilit că nu va sprijini în niciun fel acţiunile militare lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului şi nu va autoriza utilizarea bazelor sale pentru astfel de operaţiuni. În urma acestei decizii a Spaniei, aviaţia militară americană şi-a mutat din această ţară către alte baze europene avioane de realimentare, folosite de obicei pentru realimentarea în zbor a avioanelor de vânătoare şi bombardament care participă la operaţiunile militare.

Premierul Giorgia Meloni a susţinut în faţa parlamentarilor italieni despre folosirea bazelor americane din Italia pentru astfel de operaţiuni că "dacă solicitarea ar sosi astăzi, nu aş avea nicio problemă să răspund, dar aceste răspunsuri sunt evaluate la momentul şi în contextul în care sosesc, prin urmare ar fi lipsit de respect din partea mea să vă spun ceva ce se aplică astăzi, dar într-un scenariu care ar putea fi complet diferit mâine".

giorgia meloni
Italia SUA baze militare
opoziția din Italia
Comentarii

