“ELIXIRUL DRAGOSTEI” – Operă Comică în premieră la Sala Palatului pe 21 februarie 2027

Cea mai celebră opera comică romantică scrisă vreodată – ELIXIRUL DRAGOSTEI de Gaetano Donizetti – va fi prezentată publicului în premieră pe scena Sălii Palatului pe 21 februarie 2027, în cadrul stagiunii Musical Extravaganza coordonată artistic de tenorul Ştefan von Korch. Producţia aduce în faţa spectatorilor esenţa şi muzicalitatea belcanto-ului şi farmecul şi umorul inconfundabil din opera bufă, gen specific secolului XIX ce îşi păstrează prospeţimea până în zilele noastre.

Tenorul Ştefan von Korch ce va da viaţă eternului romantic - Nemorino – spune: “între cele două mari sărbătorii ale dragostei – Valentine’s Day şi Dragobete, vă invităm să vă umpleţi sufletul de iubire, descoperind sau redescoperind această bijuterie a belcanto-ului şi totodată cea mai cântată opera bufă a tuturor timpurilor şi cea mai cunoscută

lucrare a lui Donizetti. “

Opera, din care este parte integrantă celebra arie “Una furtiva lagrima” aduce pe scenă o combinație rară în orizontul liric: muzica de mare agilitate se îmbină cu comicul de situaţie şi cu farmecul personajelor într-un amalgam pe cât de fermecător pe atât de captivant, din care rezultă ce altceva decât ..ELIXIRUL DRAGOSTEI!

https://www.youtube.com/watch?v=_lFMycuwtXM

“Una furtiva lagrima” este una din cele mai îndrăgite şi reprezentative secvenţe din repertoriul tenoral şi una dintre foarte rarele secvenţe lirice ce surprinde un moment luminos – acela în care Nemorino zăreşte o lacrimă fugară în ochiul Adinei, indiciu ce îl face să înţeleagă că aceasta ţine la el. Lucrarea reuneşte patru personaje, unul mai amuzant decât altul: Adina, Nemorino, Belcore şi Dulcamara sunt eroii care prin pasaje muzicale de mare virtuozitate şi prin comic de situaţie spun o poveste de şi despre iubire, speranţă, iluzie şi în cele din urmă împlinire, într-un registru vesel, sentimental şi plin de haz. Spectacolul ce va aduce virtuozitatatea vocală dar şi umorul pe scena Sălii Palatului se va desfăşura cu participarea extraordinară a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Piteşti.

Stagiunea Musical Extravaganza, ce aduce opera şi operetta mai aproape de public, sub coordonarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, include alte două producţii de anvergură, în colaborare cu Filarmonica Piteşti, în această vară: Carmina Burana pe 17 iulie şi Duelul Tenorilor pe 6 august la Gradina de Vară Herăstrău.

Despre ELIXIRUL DRAGOSTEI:

„Elixirul Dragostei” (titlul original italian L’elisir d’amore) este o operă comică în două acte compusă de Gaetano Donizetti pe un libret de Felice Romani. A avut premiera pe 12 mai 1832 la Teatro della Canobbiana din Milano. Este una dintre cele mai iubite opere din repertoriul bel canto – genul italian caracterizat prin linii melodice foarte expresive și virtuozitate vocală.

Synopsis: Într-un idilic sat Italian, tânărul şi timidul Nemorino, o iubeşte în taină pe Adina, o fată inteligentă și independentă, care nu pare să îi reciprocheze sentimentele. În sat apare Dulcamara, un medic ambulant care vinde tot felul de „leacuri miraculoase”. Nemorino cumpără de la el un fals „elixir al dragostei”, despre care crede că îi va fi de folos în cucerirea Adinei. După multe situații comice și neînțelegeri, Adina își dă conştientizează sentimentele, iar finalul este unul fericit, în iubirea adevărată triumfă în detrimentul falsului Elixir.

Despre Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş.

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Filarmonica Sibiu şi Filarmonica de Stat Târgu Mureş şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban. În 2025 a fost singurul solist român în concertele de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania .

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania. A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele. Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica, baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, Orchestra Filarmonicii Piteşti şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.