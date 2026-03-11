€ 5.0937
DCNews Stiri Marea Britanie pune capăt unei tradiții de secole. De ce vor fi desființate locurile ereditare din Camera Lorzilor
Data actualizării: 13:28 11 Mar 2026 | Data publicării: 13:18 11 Mar 2026

Marea Britanie pune capăt unei tradiții de secole. De ce vor fi desființate locurile ereditare din Camera Lorzilor
Autor: Andrei Itu

parlament londra Parlament Londra - foto arhivă Andrei Itu DC News

Parlamentul britanic a aprobat o lege care elimină locurile ereditare din Camera Lorzilor. Astfel, se încheie o tradiție seculară a participării aristocraților (pairi) în legislativul de la Londra.

Guvernul Regatului Unit susține că locul în camera superioară a parlamentului nu trebuie asigurat nimănui din naştere, transmite Reuters miercuri.

Chiar Camera Lorzilor a votat pentru reforma

Chiar Camera Lorzilor a votat, marţi seara, pentru Legea Pairilor Ereditari. Astfel, s-a încheiat o reformă începută cu peste 25 de ani în urmă. O promisiune importantă a executivului laburist condus de premierul Keir Starmer pentru modernizarea sistemului politic a fost îndeplinită.

Angela Smith, baroneasă de Basildon, lidera Camerei, a afirmat marţi că acest for a jucat "un rol vital în parlamentul nostru bicameral, însă nimeni nu trebuie să aibă un loc în Cameră în virtutea unui titlu moştenit".

Ea a mai spus că adoptarea legii este "un prim pas important către reformarea Camerei Lorzilor" şi vor urma şi alte schimbări, inclusiv cu privire la cerinţele de participare la lucrări şi a pensionării membrilor.

Ce s-a întâmplat anterior reformei

Anterior reformei, aveau drept de vot în Cameră 92 de pairi ereditari. Era un număr considerat un compromis temporar după ce 600 de astfel de parlamentari fuseseră scoși în anul 1999, când premier era Tony Blair, tot un laburist. El a caracterizat sistemul ereditar drept "un anacronism".

În noul sistem, 15 pairi ereditari conservatori vor avea acest titlu pe viaţă. Partidul va decide nominalizările.

Câți membri are în prezent Camera Lorzilor

Camera Lorzilor are în prezent aproximativ 800 de membri. Majoritatea sunt desemnaţi pe viaţă de prim-ministru la recomandarea partidelor politice ori a unei comisii independente. Episcopii Bisericii Anglicane mai au locuri asigurate. Până acum existau şi locuri moştenite.

Criticii au solicitat de multă vreme reformarea sistemului de numiri, menționând că acesta a promovat clientelismul şi a făcut cea mai mare cameră parlamentară superioară din lume, mai mare decât Camera Comunelor, care are 650 de membri aleşi prin votul cetăţenilor.

Camera Lorzilor poate aduce amendamente la legi, însă nu le poate bloca. Modificările aduse pot fi anulate de camera inferioară, notează Agerpres.

