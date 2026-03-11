€ 5.0937
DCNews Stiri Nivelul de alertă teroristă în România. SRI, precizările momentului
Data actualizării: 14:04 11 Mar 2026 | Data publicării: 13:56 11 Mar 2026

Nivelul de alertă teroristă în România. SRI, precizările momentului
Autor: Roxana Neagu

sri sigla sri Foto: SRI

SRI a făcut un anunț important pentru români cu privire la nivelul de alertă teroristă.

”În urma analizei evoluțiilor dinamice din contextul actual de securitate la nivel internațional, Serviciul Român de Informații precizează că în acest moment nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România.

 În prezent, acesta este albastru-precaut și se menține atât timp cât datele deținute la nivel național, cât şi rezultate din parteneriatele externe ale Serviciului, nu indică o probabilitate ridicată de comitere a unui act terorist pe teritoriul României.

SRI, prin Brigada Antiteroristă, acționează preventiv, prin metode specifice, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale de prevenire și combatere a terorismului, în calitate de autoritate națională în domeniu. Cooperarea constantă cu partenerii din cadrul SNPCT și cu cei internaționali asigură o coordonare completă a măsurilor dispuse pentru identificarea și contracararea oricăror amenințări pe profil antiterorist” arată un comunicat de presă de ultim moment. 

Conflictul din Orientul Mijlociu crește riscul unor atacuri teroriste în UE

Precizările SRI vin în contextul în care cresc riscurile în Europa cu privire la atacurile teroriste, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Conflictul s-ar putea extinde pe continentul european, prin amenințările teroriste. Europol însuși avertizează că a crescut riscul unor atacuri teroriste și al intensificării extremismului violent în Uniunea Europeană. Instituția ia în calcul posibilitatea ca rețele asociate Iranului să organizeze activități de destabilizare pe teritoriul Europei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Comentarii

