Tragedie în Elveția: Număr mare de decese, după ce un autocar cu pasageri a fost cuprins de flăcări

Un autocar cu pasageri la bord a luat foc marţi seară într-un orăşel din cantonul Fribourg, în vestul Elveţiei, făcând mai mulţi morţi şi răniţi, a anunţat poliţia cantonală, citată de AFP.

„Un incendiu a izbucnit într-un autocar (...) la Kerzers" (Chietres în franceză), a informat poliţia cantonului Fribourg pe contul său de Facebook.

„Mai multe persoane au fost rănite şi mai multe persoane au decedat. Intervenţia echipajelor de salvare este în desfăşurare. Cauzele nu sunt cunoscute pentru moment", potrivit sursei.

Autorităţile cer distanţare şi precauţie

Poliţia a indicat că incendiul acestui autocar de transport regional s-a produs în jurul orei 18:25 (17:25 GMT) pe Murtenstrasse, strada principală a acestui orăşel situat la vest de Berna.

Poliţia a cerut publicului să rămână la distanţă de sectorul respectiv şi să urmeze instrucţiunile salvatorilor.

Autorităţile locale urmau să susţină o conferinţă de presă mai târziu în cursul serii.