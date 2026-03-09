Planul secret al lui Trump dacă lumea ar intra în haos nuclear

Unele dintre celebritățile extrem de bogate, precum Mark Zuckerberg, și-au prezentat deja buncărele de urgență, iar planul lui Donald Trump este destul de similar, în cazul utilizării unei arme nucleare.

Deși restul lumii speră că armele nucleare vor fi folosite doar ca mijloc de descurajare și nimic altceva, conflictele în creștere de pe planetă între Rusia și Ucraina, și acum între SUA, Israel și Iran, sugerează că al treilea război mondial ar putea fi mai aproape ca niciodată.

Scenariul apocaliptic descris de experți

Utilizarea armelor nucleare ar fi, fără îndoială, un dezastru absolut pentru aproape întreaga planetă, așa cum a confirmat autoarea de bestselleruri Annie Jacobsen într-un episod recent al podcastului Diary of a CEO.

Ea a spus: „Cea mai mare parte a lumii, cu siguranță latitudinile medii, ar fi acoperită de straturi de gheață... locuri precum Iowa și Ucraina ar fi acoperite de zăpadă timp de 10 ani. Agricultura ar fi distrusă, iar când agricultura e distrusă, oamenii mor pur și simplu. În plus, ar apărea otrăvirea cu radiații, deoarece stratul de ozon ar fi atât de deteriorat și distrus încât nu s-ar mai putea sta afară, la soare, oamenii ar fi obligați să trăiască sub pământ.”

Așadar, nu este de mirare că planul pentru cel mai puternic om din lume ar fi probabil să se refugieze în subteran în cazul unui eveniment apocaliptic.

Citește și: Trump exclude orice înțelegere cu Iranul: Doar „predarea necondiționată!”

Sistemul secret care protejează conducerea SUA

Acest lucru a fost stabilit de mult timp de sistemul COGCON (The Continuity of Government Readiness Conditions), care prevede că președintele SUA are ultimul cuvânt de spus cu privire la situația din țară, deoarece el decide măsurile adecvate în funcție de nivelul de amenințare.

Sistemul COGCON prevede, de asemenea, că acesta ar fi evacuat aproape imediat în cazul unei crize.

„Președintele s-ar evacua la hangarul Marine One de la Anacostia Naval Support Facility. Destinația sa finală ar fi la bordul E-4B National Airborne Operations Center (NAOB), o versiune militarizată cu o capacitate ridicată de supraviețuire a Boeing 747-200, capabilă să fie realimentată în zbor. După câteva zile petrecute în aer, președintele ar putea alege să se îndrepte către una dintre facilitățile prezidențiale de urgență de la Mount Weather, Site R, buncărul subteran de la Camp David, buncărul de la baza aeriană Offutt, noul buncăr de sub Aeroportul Internațional Denver sau alte locații încă clasificate.”

Ce se întâmplă cu conducerea SUA în caz de criză

Următorul punct de interes ar fi succesiunea la președinție, vicepreședintele și alți înalți oficiali ai Casei Albe urmând să fie duși probabil în buncărul Casei Albe.

Desigur, totul va depinde de situația exactă și de decizia lui Trump, întrucât la cel mai scăzut nivel de criză angajații executivului federal ar lucra aproape normal, în timp ce la COGCON 1 s-ar pregăti cu toții pentru „o urgență catastrofală”.

Între timp, există deja un plan în vigoare în cazul în care Trump ar fi asasinat în timp ce se află încă în funcție, guvernul sugerând recent că Iranul a eșuat deja în încercarea de a-l ucide pe Trump după ce atacurile americane l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei.

De ce Statele Unite și Israelul atacă Iranul?

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă (28 februarie) că SUA și Israelul au început „operațiuni militare majore” în Iran, după ce au fost auzite explozii în mai multe orașe din țară.

În urma unei concentrări semnificative a forțelor americane în regiune în ultimele săptămâni, Trump a declarat într-un videoclip postat pe Truth Social că „vom distruge rachetele lor și vom rasa industria lor de rachete”.

Pe lângă sute de victime civile, inclusiv cel puțin 165 de persoane, majoritatea copii, după ce un atac ar fi lovit o școală din Minab, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost confirmat mort în urma atacurilor cu rachete israeliene în jurul Teheranului.

Potrivit lui Trump, scopul atacurilor din acest weekend a fost „asigurarea că Iranul nu va obține arme nucleare”.

Aceasta după ce, timp de săptămâni, Trump a amenințat cu acțiuni militare în Iran dacă țara din Orientul Mijlociu nu va accepta un nou acord privind programul său nuclear. Cu toate acestea, Iranul a insistat în repetate rânduri că activitățile sale nucleare sunt „în întregime pașnice”.

Ce zone din Orientul Mijlociu au fost afectate?

Ca represalii la atacurile SUA și Israelului, Iranul a lansat propriile atacuri asupra Israelului și țărilor arabe din Golf, printre care Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Kuweit.

BBC raportează că cel puțin nouă persoane au fost ucise într-un atac asupra orașului israelian Beit Shemesh, în timp ce ținte militare și civile, inclusiv o bază navală americană în Bahrain și aeroportul internațional din Dubai, în Emiratele Arabe Unite, au fost, de asemenea, vizate în weekend.

Pe rețelele de socializare au fost postate mai multe videoclipuri realizate de turiști și civili, care arată pagubele provocate în aceste zone de atacurile cu rachete și drone, inclusiv de mulți cetățeni britanici care sunt în prezent blocați în Dubai.

Între timp, după ce miliția libaneză Hezbollah, susținută de Iran, a lansat rachete asupra orașului israelian Haifa, Israelul a răspuns cu propriile atacuri.

Marți, 3 martie, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a promis că trupele IDF de pe teren vor „avansa și vor ocupa zone strategice suplimentare în Liban pentru a preveni atacurile asupra comunităților de frontieră israeliene”.