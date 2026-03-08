€ 5.0941
Subcategorii în Stiri

Martorii dezvăluie cum a fost fiica lui Ponta dată jos din autocarul care trebuia să o ducă la avion, deși era pe listă. Diversiune cu o defecțiune a autocarului
Data actualizării: 21:07 08 Mar 2026 | Data publicării: 21:00 08 Mar 2026

Martorii dezvăluie cum a fost fiica lui Ponta dată jos din autocarul care trebuia să o ducă la avion, deși era pe listă. Diversiune cu o defecțiune a autocarului
Autor: Elena Aurel

victor ponta si irina ponta pe arena nationala Foto: Victor Ponta

Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta, a fost dată jos din autocarul care trebuia să o ducă la aeroportul din Oman. O femeie din Piatra Neamț, care se afla la consulat, a povestit cum s-a întâmplat.

Andreea Mircea, o româncă din Piatra Neamț care se afla în consulatul României din Oman atunci când Irina Ponta a fost dată jos din autocarul care ducea românii spre aeroport, a vorbit despre acest subiect la România TV.

Martora a povestit că ea și alți părinți au fost despărțiți de copiii lor, că a fost nevoită să rămână în consulat, iar fiica ei a fost urcată în autocar și trimisă acasă. De asemenea, aceasta a fost martora unor alte nereguli care au avut loc, cum ar fi faptul că un consilier local s-a urcat în avionul care aducea românii acasă, în timp ce o familie cu un copil de doi ani a fost lăsată în consulat. 

„La Consulat am văzut că în afară de copii mai erau și alți adulți care nu își aveau locul acolo. Mai era un grup din Piatra, o doamnă profesoară cu un grup de 6-7 copii, dar și cu soțul ei. Acesta nu a fost dat jos de pe listă căci e consilier în Piatra Neamț. Eu am fost despărțită de copilul meu în detrimentul unui adult care culmea e și cadru militar și care a preferat să urce în acel autocar. Au fost din grupul meu părinți care au fost nevoiți să-și trimită copilul singur în țară”, a povestit martora.

Aceasta a vorbit și despre situația prin care a trecut Irina Ponta, confirmând că minora a fost dată jos din autocar, după o „diversiune”, autocarul stricându-se de două ori pe drum.

„Ați văzut-o acolo și pe Irina Ponta, nu? Povestiți-mi puțin ce s-a întâmplat acolo”, a întrebat Simona Gheorghe, jurnalist România TV.

VEZI ȘI: Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta

Fiica lui Ponta a fost dată jos după o diversiune cu autocarul stricat. Poveștile martorilor

„Da, ea era trecută pe grupul de Piatra Neamț și nu a mai ajuns la destinație. Pe drum spre Oman, copiii au scris pe grup că a fost dat jos un copil. Copiii nu știau cine e. Vă dați seama că noi, cei care am rămas acolo, am zis că pe măsură ce ajung la aeroport nu știm la ce să ne așteptăm, dacă copiii noștri chiar vor ajunge sau nu acasă”, a spus martora. 

„Unde a fost dată jos?”, a întrebat jurnalista.

Nu știu să vă spun exact. Astăzi îmi zicea o mămică a unui copil că autocarul s-a stricat de două ori și cică ar fi făcut o diversiune la una dintre aceste opriri ca să dea acest copil jos. (...)

Am stat foarte mult în consulat așteptând să vorbim cu domnul consul. Părerea mea e că cu dumnealui s-a făcut tranzacția”, a spus martora. 

„La ce vă referiți?”, a întrebat jurnalista.

„La cine pleacă și cine rămâne”, a spus martora la România TV.

VEZI ȘI: Fiica lui Victor Ponta, exclusă dintr-un avion ce a zburat cu 14 scaune goale din Dubai

