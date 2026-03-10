€ 5.0955
Simulările la examenele naţionale "vor fi serios perturbate", anunță sindicatele din Educație
Data publicării: 12:41 10 Mar 2026

Simulările la examenele naţionale "vor fi serios perturbate", anunță sindicatele din Educație
Autor: Doinița Manic

imagine cu un copil care scrie la examen Potrivit sindicaliștilor din Educație, interesul elevilor pentru simulările la examenele naţionale este extrem de scăzut. Foto: Pixabay

Sindicatele din Educaţie anunță că simulările la examenele naţionale vor fi serios perturbate pentru că peste 73.000 de angajaţi din învăţământ au decis să nu participe la aceste testări.

Simulările examenelor naţionale vor fi "serios perturbate", au anunţat marţi reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", potrivit cărora peste 73.000 de angajaţi din învăţământ au decis să nu participe la aceste testări, transmite Agerpres.

"În urma referendumului organizat de FSLI şi FSE "Spiru Haret", rezultatele arată un nivel uriaş de nemulţumire în rândul angajaţilor din învăţământ. Peste 73.000 de angajaţi (peste 50% din profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naţionale. Peste 40.000 de colegi (aproximativ 28%) au optat direct pentru grevă în această perioadă!", spun sindicaliştii.

Sindicaliștii din Educație, acuzații la adresa inspectoratelor școlare

Potrivit sindicaliștilor din Educație, în unităţile de învăţământ în care un număr mare de profesori au semnat pentru neparticipare, inspectoratele şcolare ar recurge la practici abuzive pentru a asigura organizarea simulărilor.

"În aceste situaţii, inspectoratele măresc nejustificat numărul de elevi din săli şi reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile", susţin reprezentanţii sindicatelor.

"Interesul elevilor pentru aceste testări este extrem de scăzut"

Aceştia consideră că astfel de măsuri transformă simulările într-un proces pur formal, fără relevanţă reală.

"Aceste măsuri transformă simulările într-un proces pur formal şi irelevant. Este un efort suplimentar pentru zeci de mii de profesori deja sufocaţi de birocraţie, în contextul în care interesul elevilor pentru aceste testări este extrem de scăzut. (...) Respectăm şi susţinem decizia fiecărui coleg: atât a celor care trag un semnal de alarmă prin neparticipare, cât şi a celor care au ales să se implice în organizarea simulărilor. Ministerul Educaţiei şi Guvernul României trebuie să înţeleagă: neparticiparea la simulări este doar pasul premergător unui protest de amploare programat la finalul anului şcolar, exact în perioada examenelor naţionale propriu-zise!", au transmis reprezentanţii sindicatelor din învăţământ. 

examene

examene
simulari
simulare bac
federatia sindicatelor libere din invatamant
elevi
scoala
