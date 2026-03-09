€ 5.0979
Stiri

Iranul a încălcat regula lăsată cu limbă de moarte de ayatollahul Ruhollah Khomeini, primul lider suprem al țării
Data actualizării: 17:44 09 Mar 2026 | Data publicării: 17:43 09 Mar 2026

Iranul a încălcat regula lăsată cu limbă de moarte de ayatollahul Ruhollah Khomeini, primul lider suprem al țării
Autor: Ioan-Radu Gava

postar cu ayatollahul ruhollah khomeini si ayatollahul ali khamenei Foto: Agerpres

Adunarea Experților din Iran l-a ales duminică, 8 martie 2026, pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei, nou lider suprem al țării.

Desemnat duminică să preia conducerea Iranului, succedându-i în funcţia de lider suprem tatălui său, ucis de atacurile americano-israeliene, Mojtaba Khamenei este una dintre cele mai influente personalităţi ale Republicii Islamice, potrivit AFP și Agerpres.

Născut pe 8 septembrie 1969, în oraşul sfânt Mashhad (est), Mojtaba Khamenei este unul dintre cei şase copii ai fostului lider suprem - ucis pe 28 februarie la vârsta de 86 de ani, după mai bine de trei decenii în fruntea statului - şi a fost singurul care deţinea o poziţie publică, deşi nu avea o funcţie oficială.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Noul ayatollah din Iran, fiul lui Khamenei, ”este și mai terorist decât taică-su, mai rău”. Dr. Berkovits: Eu cred că și zilele lui sunt numărate. Avem informații perfecte

Iranul a încălcat regula lăsată cu limbă de moarte de ayatollahul Ruhollah Khomeini

Numele lui Mojtaba Khamenei circula de mult timp ca un potenţial succesor al lui Ali Khamenei, chiar dacă acesta din urmă negase un astfel de scenariu în 2024. Mulți nu credeau că Mojtaba Khamenei ar putea ajunge lider suprem al țării în contextul în care Revoluţia Islamică a pus capăt secolelor de monarhie ereditară în 1979.

Chiar ayatollahul Ruhollah Khomeini, primul lider suprem al țării, a spus în anul 1970, în timpul seriei sale de prelegeri ținute în exil la seminarul șiit din Najaf că „Islamul proclamă monarhia și succesiunea ereditară greșite și invalide”, având în vedere că la acea vreme Iranul era o monarhie condusă de regimul ereditar al fostului șah Mohammad Reza Pahlavi.

Potrivit doctrinei lui Khomeini, în Islam, conducerea nu trebuie să fie transmisă prin sânge, conducătorul trebuie să fie un jurist islamic competent, iar legitimitatea o dă legea islamică, nu dinastia.

Președintele american Donald Trump a susținut, într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian „nu va rezista mult” dacă nu primește aprobarea sa.

CITEȘTE ȘI                 -                Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ruhollah khomeini
ali khamenei
Mojtaba Khamenei
iran
