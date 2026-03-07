€ 5.0941
DCNews Stiri Unde va merge Donald Trump dacă va începe Al Treilea Război Mondial
Data publicării: 17:39 07 Mar 2026

Unde va merge Donald Trump dacă va începe Al Treilea Război Mondial
Autor: Ioana Dinu

Donald Trump Donald Trump

Unde va merge Donald Trump dacă va începe Al Treilea Război Mondial?

Amenințarea unei posibile lovituri nucleare globale, care ar putea fi considerată Al Treilea Război Mondial, generează de câțiva ani temeri în întreaga lume. Invazia Rusiei în Ucraina, escaladarea violentă din Orientul Mijlociu, tensiunile dintre Afganistan, Pakistan sau India sunt doar câteva dintre punctele fierbinți care ar putea declanșa un astfel de conflict.

De aceea, marile puteri au pregătite planuri pentru cazul în care ar izbucni un conflict atomic care ar obliga la mutarea fizică a centrelor de putere, pentru a le asigura continuitatea.

Statele Unite au așa-numitul Plan de Continuitate a Operațiunilor (COOP). Acest plan garantează că funcțiile critice ale guvernului, precum apărarea națională, stabilitatea economică și siguranța publică, vor continua să funcționeze chiar și în situația în care mai multe orașe importante ar fi distruse de o armă de distrugere în masă.

Din buncăre fortificate din Colorado, Pennsylvania sau Virginia, administrația Trump sau viitoarele „Case Albe” ar putea continua să conducă țara chiar și în cazul unei amenințări grave de izbucnire a celui de-al Treilea Război Mondial.


Trei locuri - Centrul de Operațiuni de Urgență Mount Weather, Complexul Montan Raven Rock și Complexul Montan Cheyenne - au fost recunoscute public ca parte a planului COOP încă din perioada Războiului Rece, potrivit Daily Mail. Toate aceste instalații au fost echipate cu tehnologii pentru comunicarea cu publicul și cu forțele armate în situații de criză.


Deși au fost construite în timpul Războiului Rece, aceste facilități au finanțare activă, personal și sunt incluse în bugetele anuale ale guvernului american

Ele au fost pregătite inclusiv pentru utilizare în timpul atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001. Locurile sunt proiectate pentru a proteja liderii națiunii de atacuri nucleare directe, fiecare instalație fiind construită în interiorul unor lanțuri montane ușor de apărat.


Mount Weather (Virginia)


Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) administrează Centrul de Operațiuni de Urgență Mount Weather (MWEOC) din Virginia din 1979.


Baza conține un buncăr conceput pentru liderii civili și este dotată cu echipamente de comunicații care permit mai multor agenții ale Guvernului SUA să rămână în contact cu exteriorul.

MWEOC funcționează încă din 1959, când baza era administrată de Armata Statelor Unite, însă rămâne o piesă cheie a planului de urgență al SUA, pe care FEMA îl actualizează periodic, la câțiva ani. Departamentul pentru Securitate Internă al SUA spune că MWEOC nu doar „oferă sprijin fiabil” și „capacități reziliente” pentru președinte, ci servește și ca centru de comandă pentru „programe clasificate”.


Raven Rock Mountain (Pennsylvania)


În cazul unui mare război mondial, Complexul Raven Rock Mountain (RRMC) din Pennsylvania ar servi, cel mai probabil, drept centru de comandă militar al Departamentului de Război în timpul unei urgențe naționale. Un raport din 2025 arată că „RRMC sprijină pregătirea operațională a planului COOP și oferă un mediu sigur și protejat pentru funcțiile Departamentului Apărării”.

Aceste sarcini includ asigurarea unui sediu alternativ pentru secretarul Apărării, pentru Statul Major Interarme și pentru alți comandanți militari de rang înalt. Administrația Trump a alocat în acest an milioane de dolari pentru întreținerea complexului RRMC.


Cheyenne Mountain (Colorado)


Complexul Cheyenne Mountain din Colorado este o instalație subterană și fostul sediu al Comandamentului de Apărare Aerospațială al Americii de Nord (NORAD), structura militară responsabilă de apărarea spațiului aerian al Statelor Unite și al Canadei.

Deși nu mai este sediul principal al NORAD, complexul rămâne un centru de comandă alternativ pentru agenție și un punct de rezervă al planului COOP, datorită construcției sale rezistente la arme nucleare și sistemelor extinse de comunicații.

Complexul uriaș, despre care se crede că include peste o duzină de clădiri construite la aproximativ 600 de metri sub pământ, a fost realizat pe arcuri masive din oțel, menite să absoarbă șocurile produse de explozii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

al treilea razboi mondial
donald trump
razboiul rece
casa alba
