Marea întrebare în controversa cu fiica lui Ponta. Va publica Țoiu documentul cerut de toată lumea?

Senatorul PSD a zis că pentru este de părere că MAE ar trebui să facă publice instrucțiunile transmise la misiunile diplomatice din zona Golfului, imediat după începerea conflictului, pentru a vedea exact care au fost eventualele criterii de prioritizare. Va face Oana Țoiu publice aceste instrucțiuni?

Dezbaterea publică apărută în jurul modului în care sunt evacuați românii din zonele de conflict riscă să creeze o ruptură în societate, motiv pentru care conducerea statului ar trebui să ofere explicații clare, a mai spus Robert Cazanciuc.

„Președintele și premierul au obligația morală și constituțională de a stopa urgent falia din societate creată de dezbaterea despre condiția umană. Nu vreau să mă gândesc la scenariul în care un ministru de externe intervine personal pentru ca un copil, chemat de o misiune diplomatică pentru a fi evacuat, să fie împiedicat să urce în avionul asigurat de stat pentru a-și repatria cetățenii.



Dacă lucrurile stau așa, am fi în prezența unui stat eșuat, cum spunea Klaus Iohannis, de o gravitate care va pune în discuție statutul României de țară democratică și va aduce din nou la București instituțiile internaționale care astăzi activează în țările africane sau sud-americane.



Pentru a nu-i determina pe români să fugă în alte țări care își respectă si protejează cetățenii, premierul și președintele trebuie să iasă în fața națiunii, după ce se vor uita în ochii propriilor copii, ca doi bărbați de stat și să spună milioanelor de părinți cum își protejează țara, fii și fiicele!



Având în vedere declarația recentă a președintelui potrivit căreia este de 100 de ori mai informat decât un cetățean, pornind de la premisa că premierul este și domnia sa de cel puțin 10 ori mai avizat decât un om obișnuit, cred că cei doi lideri trebuie să aibă urgent o discuție cu ministrul de externe despre discriminarea unui copil pe criterii politice. În România există cel puțin 3 ministere care se conduc singure dacă nu sunt încurcate de decidenți politici: apărare, interne și externe. Primele două funcționează pe bază de ordine, iar al treilea, pe bază de instrucțiuni.



Disputa publică despre criteriile de prioritizare la evacure din zone de conflict a ajuns evident una ideologică. Nu cred însă că există vreun dubiu ideologic pentru diplomații români aflați la post, care au 2 obiective majore: de a promova România și de a proteja cetățenii români aflați în dificultate. Niciodată MAE nu a condiționat sprijinul acordat românilor în dificultate de vreo formalitate prin care să fi fost solicitat ajutorul, pentru că ar fi fost în fapt o derobare cinică de la îndeplinirea îndatoririlor, mai ales când oamenii se ascund în buncăre. De aproape 15 ani MAE are primul sistem european de informare prin SMS a propriilor cetățeni atunci când intră într-o țară de risc, mesaj care conține evident un număr de telefon pentru urgențe.



Pentru toți cei care s-au săturat, pe bună dreptate, de abuzuri și privilegii cred că MAE are obligația de a face publice instrucțiunile transmise la misiunile diplomatice din zona Golfului, imediat după începerea conflictului, pentru a vedea exact care au fost eventualele criterii de prioritizare.



Ca unul care am coordonat de mai multe ori celula de criză din MAE, constituită pentru a evacua cetățeni români din zone afectate de război sau cataclisme naturale, aș considera un regres să văd că un copil singur nu este în fruntea priorităților de sprijin. Mă gândesc că din dorințe progresiste acestea ar fi putut fi întocmite cu Inteligența Artificială, ceea ce ar putea fi o explicație pentru cerbicia de a nu mai considera copiii o prioritate”, a zis Robert Cazanciuc, senator PSD.

