Data publicării: 15:26 05 Mar 2026

Robert Cazanciuc: Vești bune de la Bruxelles
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc2

Am discutat despre viitorul buget al Uniunii Europene cu vicepreședintele Comisiei, Roxana Mînzatu, alături de ministrul muncii, Florin Manole, și ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru.

"Viitorul exercițiu financiar 2028-2034 este în plină construcție, având o nouă concepție structurală pentru alocarea de fonduri statelor membre.

Apreciez disponibilitatea și deschiderea Roxanei Mînzatu de a sprijini dezvoltarea unor domenii vitale pentru viitorul României, incluzând proiecte bazate pe solidaritatea și echitatea socială.

Robert Cazanciuc: Vești bune de la Bruxelles

L-am revăzut pe vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, la scurt timp după forumul PES Activists, organizat la București, unde s-a dezbătut viitorul financiar al României în Uniunea Europeană.

Plec încrezător din capitala Europei, unde am întâlnit și două doamne primar, Gabriela Tulbure, din Seini (Maramureș), și Mariana Gâju, energicul edill al comunei Cumpăna (Constanța) și vicepreședintele Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa", a anunțat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

