Blocarea punerii în funcțiune a barajului Mihăileni, "sabotaj"? Claudiu Târziu: Mie îmi miroase a conspirație contra interesului național

Europarlamentarul Claudiu Târziu spune că blocarea punerii în funcțiune a barajului Mihăileni din Munții Apuseni este fie sabotaj, fie incompetență sau nepăsare și cere demararea imediată a procedurilor de reautorizare și finalizarea lucrărilor. Reacția acestuia vine după ce s-a aflat că barajul de la Mihăileni, finalizat din 2022, nu poate fi exploatat fiindcă activiștii au anulat autorizația drumurilor și rețelelor electrice.

"Sabotaj, incompetență sau nepăsare? Ce anume a dus la blocarea punerii în funcțiune a barajului Mihăileni din Munții Apuseni? Mie îmi miroase a conspirație contra interesului național. Și nu stunt conspiraționist de fel, dar nu pot explica altfel cum adică statul comandă lucrarea, el o autorizează, el urmărește legalitatea pe timpul construcției, el construiește și tot el spune, când treaba e aproape gata, că n-a făcut ce trebuie și se oprește înainte de a o finaliza. În ce dimensiune a existenței se poate petrece așa ceva?

Claudiu Târziu: Vorbim despre o lucrare care a debutat în 1987, realizată în proporție de 90%

Atenție! Vorbim despre o lucrare care a debutat în 1987, a fost realizată în proporție de 90% și finanțată cu peste 30 de milioane de euro din bani publici. Un baraj vital pentru Munții Apuseni – pentru protecția împotriva inundațiilor, pentru dezvoltarea zonei, pentru un plus de autonomie energetică.

Și totuși, exact înainte de a fi dat în folosință, proiectul este blocat. Nu pentru că ar fi nesigur, dăunător naturii sau inutil oamenilor, ci pentru că autoritățile nu au actualizat la timp documentația cerută de lege.

"S-a găsit o asociație, Declic, care să ceară în instanță sistarea lucrărilor și interzicerea punerii în funcțiune"

Și s-a găsit o asociație, Declic, care să ceară în instanță sistarea lucrărilor și interzicerea punerii în funcțiune. Indiferent de scopurile acestui ONG, acum instanța a aplicat legea. Da, normele trebuie respectate. Însă, unde a fost statul român în ultimii ani? De ce nu a făcut la timp reautorizarea? De ce a investit milioane de euro fără să securizeze baza juridică a proiectului?

"România nu trebuie să-și saboteze singură investițiile"!

Nu poți construi aproape tot și apoi să ridici din umeri. Nu poți abandona o investiție strategică pentru că ai descoperit, la final, că ți-ai neglijat propriile obligații administrative. Și nu, nu putem trece peste asta cu resemnare. Cerem demararea imediată a procedurilor de reautorizare, termene accelerate, asumare politică și finalizarea lucrării în cel mai scurt timp posibil.

România nu trebuie să-și saboteze singură investițiile. Dacă nu e sabotaj, atunci e incompetență. Iar dacă nu e incompetență, este nepăsare. Oricare ar fi răspunsul, cineva trebuie să suporte consecințele", a declarat Claudiu Târziu.