€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Politica Blocarea punerii în funcțiune a barajului Mihăileni, "sabotaj"? Claudiu Târziu: Mie îmi miroase a conspirație contra interesului național
Data actualizării: 22:50 18 Feb 2026 | Data publicării: 22:27 18 Feb 2026

Blocarea punerii în funcțiune a barajului Mihăileni, "sabotaj"? Claudiu Târziu: Mie îmi miroase a conspirație contra interesului național
Autor: Gabriela Ungureanu

imagine cu barajul mihaileni din muntii apuseni Claudiu Târziu spune că barajul Mihăileni este vital pentru Munții Apuseni – pentru protecția împotriva inundațiilor.

Europarlamentarul Claudiu Târziu trage un semnal de alarmă după blocarea punerii în funcțiune a barajului Mihăileni din Munții Apuseni de către activiștii de mediu.

Europarlamentarul Claudiu Târziu spune că blocarea punerii în funcțiune a barajului Mihăileni din Munții Apuseni este fie sabotaj, fie incompetență sau nepăsare și cere demararea imediată a procedurilor de reautorizare și finalizarea lucrărilor. Reacția acestuia vine după ce s-a aflat că barajul de la Mihăileni, finalizat din 2022, nu poate fi exploatat fiindcă activiștii au anulat autorizația drumurilor și rețelelor electrice.

"Sabotaj, incompetență sau nepăsare? Ce anume a dus la blocarea punerii în funcțiune a barajului Mihăileni din Munții Apuseni? Mie îmi miroase a conspirație contra interesului național. Și nu stunt conspiraționist de fel, dar nu pot explica altfel cum adică statul comandă lucrarea, el o autorizează, el urmărește legalitatea pe timpul construcției, el construiește și tot el spune, când treaba e aproape gata, că n-a făcut ce trebuie și se oprește înainte de a o finaliza. În ce dimensiune a existenței se poate petrece așa ceva? 

Claudiu Târziu: Vorbim despre o lucrare care a debutat în 1987, realizată în proporție de 90% 

Atenție! Vorbim despre o lucrare care a debutat în 1987, a fost realizată în proporție de 90% și finanțată cu peste 30 de milioane de euro din bani publici. Un baraj vital pentru Munții Apuseni – pentru protecția împotriva inundațiilor, pentru dezvoltarea zonei, pentru un plus de autonomie energetică.

Și totuși, exact înainte de a fi dat în folosință, proiectul este blocat. Nu pentru că ar fi nesigur, dăunător naturii sau inutil oamenilor, ci pentru că autoritățile nu au actualizat la timp documentația cerută de lege. 

"S-a găsit o asociație, Declic, care să ceară în instanță sistarea lucrărilor și interzicerea punerii în funcțiune"

Și s-a găsit o asociație, Declic, care să ceară în instanță sistarea lucrărilor și interzicerea punerii în funcțiune. Indiferent de scopurile acestui ONG, acum instanța a aplicat legea. Da, normele trebuie respectate. Însă, unde a fost statul român în ultimii ani? De ce nu a făcut la timp reautorizarea? De ce a investit milioane de euro fără să securizeze baza juridică a proiectului? 

"România nu trebuie să-și saboteze singură investițiile"!

Nu poți construi aproape tot și apoi să ridici din umeri. Nu poți abandona o investiție strategică pentru că ai descoperit, la final, că ți-ai neglijat propriile obligații administrative. Și nu, nu putem trece peste asta cu resemnare. Cerem demararea imediată a procedurilor de reautorizare, termene accelerate, asumare politică și finalizarea lucrării în cel mai scurt timp posibil.

România nu trebuie să-și saboteze singură investițiile. Dacă nu e sabotaj, atunci e incompetență. Iar dacă nu e incompetență, este nepăsare. Oricare ar fi răspunsul, cineva trebuie să suporte consecințele", a declarat Claudiu Târziu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

activisti de mediu
baraj
claudiu tarziu
investitii
apele romane
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Arbitrul Radu Petrescu, sancționat dur după gafa uriașă din Petrolul - FC Argeș
Publicat acum 8 minute
Bărbat blocat în câmp, salvat din viscol de un polițist din Galați
Publicat acum 9 minute
Rusia va cere NATO anularea unei decizii luate la Summitul de la București
Publicat acum 31 minute
Fraudă în Spania: Un tânăr a stat la mai multe hoteluri de lux și a plătit șederea doar cu un 1 cent
Publicat acum 55 minute
Opt schiori surprinși de avalanșă, găsiți morți în munții Californiei. O altă persoană, căutată de autorități
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 40 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, Nicușor Dan, Grindeanu și alții, reacții
Publicat acum 14 ore si 58 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 15 ore si 1 minut
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 17 ore si 30 minute
COD ROȘU de ninsoare în București și Ilfov, 18 februarie 2026. Zăpadă de jumătate de metru. Ultimele informații
Publicat acum 4 ore si 29 minute
Loturi de stafide retrase de la comercializare. Clienții care le-au cumpărat, rugați să le returneze - FOTO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close