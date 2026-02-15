Robert Cazanciuc, alături de Daniel Băluță: Unii construiesc, alții dărâmă.

"Cred că primarul Daniel Băluță a demonstrat până acum că face, iar ceea ce face, face bine.

Că face cu banii Guvernului, din fondurile europene sau de la bugetul local, ceea ce a făcut și face este exclusiv în interesul și beneficiul bucureștenilor, plătitori de taxe și impozite, ba chiar al tuturor românilor, pentru că Piața Unirii este totuși kilometrul 0 al unei capitale europene, tranzitate zilnic de mii de turiști.

De aceea, susțin necesitatea adoptării unei Legi a Capitalei, ca instrument de modernizare a guvernanței urbane, care trebuie să reglementeze relația esențială dintre Capitală și Guvernul României, în ce privește rolul național și internațional al Bucureștiului, coordonarea proiectelor strategice majore și asumarea infrastructurilor de interes național și metropolitan", a scris într-o postare pe Facebook Robert Cazanciuc.