DCNews Politica Personalități politice Robert Cazanciuc, alături de Daniel Băluță: Unii construiesc, alții dărâmă.
Data publicării: 08:57 15 Feb 2026

Robert Cazanciuc, alături de Daniel Băluță: Unii construiesc, alții dărâmă.
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc2

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, într-o postare pe Facebook, susține deciziile primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, privind activitatea acestuia.

"Cred că primarul Daniel Băluță a demonstrat până acum că face, iar ceea ce face, face bine.

 Că face cu banii Guvernului, din fondurile europene sau de la bugetul local, ceea ce a făcut și face este exclusiv în interesul și beneficiul bucureștenilor, plătitori de taxe și impozite, ba chiar al tuturor românilor, pentru că Piața Unirii este totuși kilometrul 0 al unei capitale europene, tranzitate zilnic de mii de turiști.

Robert Cazanciuc, alături de Daniel Băluță: Unii construiesc, alții dărâmă.

De aceea, susțin necesitatea adoptării unei Legi a Capitalei, ca instrument de modernizare a guvernanței urbane, care trebuie să reglementeze relația esențială dintre Capitală și Guvernul României, în ce privește rolul național și internațional al Bucureștiului, coordonarea proiectelor strategice majore și asumarea infrastructurilor de interes național și metropolitan", a scris într-o postare pe Facebook Robert Cazanciuc.

Vezi și: Băluță, o nouă replică pentru Bolojan după schimbul de acuzații

Urmăriți DCNews și pe Google News

