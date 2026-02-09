€ 5.0934
DCNews Politica Viorica Dăncilă acuză publicația Le Monde că asociază greșit ia cu extrema dreaptă: „Aștept scuze publice”
Data publicării: 16:00 09 Feb 2026

Viorica Dăncilă acuză publicația Le Monde că asociază greșit ia cu extrema dreaptă: „Aștept scuze publice”
Autor: Iulia Horovei

Criza economică actuală ar putea fi mai gravă decât cea din 2010, spune Viorica Dăncilă Viorica Dăncilă, fost premier al României. Sursa Foto: DC News

Fostul europarlamentar și premier al României, Viorica Dăncilă, acuză jurnaliștii francezi de la Le Monde că asociază portul tradițional românesc cu extrema dreaptă.

Viorica Dăncilă a criticat dur publicația franceză Le Monde, acuzând-o că prezintă ia românească într-un context politizat și denaturat. Jurnaliștii francezi au scris că ia a fost transformată de „extrema dreaptă într-o emblemă naționalistă”, lucru care a fost taxat de fostul premier al României. 

Dăncilă: „Ia este un simbol sacru al identității noastre, nu un instrument de divizare”

„Este ABSOLUT JIGNITOR ca o publicație de prestigiu precum Le Monde să prezinte ia, port tradițional românesc, într-un context politizat și denaturat, sugerând că ar fi „confiscată” de un anumit curent politic. Ia este un simbol sacru al identității noastre, nu un instrument de divizare”, a scris Viorica Dăncilă pe Facebook.

Viorica Dăncilă solicită scuze publicației Le Monde

„În satele noastre, oamenii merg și astăzi la biserică sau la sărbători îmbrăcați în straie populare, nu pentru a transmite un mesaj politic, ci pentru a cinsti o moștenire pe care o iubesc. Le Monde ar trebui să prezinte corect această realitate, nu să normalizeze ideea că ia ar fi un simbol ideologic controversat”, a mai punctat Dăncilă.

Aceasta solicită publicației scuze publice: „Aștept scuze publice adresate poporului român pentru ofensa adusă identității noastre. Este inacceptabil ca un reprezentant al presei franceze să denigreze simbolurile culturale ale României. Eu port cu mândrie ia românească și aștept ca respectul pentru cultura și tradițiile noastre să fie restabilit!”

