DCNews Politica Datoria publică s-a triplat în ultimii șase ani. Avertismentul Vioricăi Dăncilă: România e într-o stare critică
Data publicării: 12:48 18 Dec 2025

EXCLUSIV Datoria publică s-a triplat în ultimii șase ani. Avertismentul Vioricăi Dăncilă: România e într-o stare critică
Autor: Iulia Horovei

bani euro Bancnote Euro - ilustrativ: Pexels
 

Fostul premier al României, Viorica Dăncilă, a tras un semnal de alarmă, în exclusivitate pentru DC News, în legătură cu starea economică actuală a României.   ...

Fostul premier al României, Viorica Dăncilă, e de părere că recentele măsuri fiscale luate de Guvernul Bolojan sunt „lipsite de transparență și asumare”. Ea a criticat guvernanții din ultimii ani, spunând că datoria publică a țării noastre aproape că s-a triplat comparativ cu anul 2019, ajungând la 1100 miliarde de lei.

Economia României, fără perspectivă

Dacă datoria publică pe 30 de ani, în 2019, era de 373 miliarde de lei, acum avem 1100 miliarde. Deci în șase ani au triplat datoria publică pe 30 de ani, pe aceeași structură economică. De ce atunci se putea? Mulți vor spune că a fost pandemia, a fost războiul. Da, dar noi am avut PNRR, ar fi trebuit să fim pregătiți pentru a face față acestor provocări.

Pe de altă parte, vedem că de atunci nu observăm o relansare economică, un plan bine pus la punct, o foaie de parcurs, dublată pe fiecare punct de o proiecție financiară, ca să existe o predictibilitate - atât pentru noi ca cetățeni, cât și pentru investitori, mediul de afaceri”, a declarat fostul premier, la emisiunea Ce se întâmplă? de la DC News, cu Răzvan Dumitrescu.

Viorica Dăncilă: „România e într-o stare critică”

„Noi, acum, avem pachete și pachețele. Nu știm ce aduce fiecare pachețel, dar vedem că n-a adus nimic bun. În toată această situație economică dezastruoasă în care se află România, vedem că încă împrumutăm. Nu știu pe ce baze vom reuși să dăm acești bani înapoi. Adică vor plăti generațiile viitoare pentru incapacitatea celor de acum. Plătesc oamenii de rând pentru dezastrul bugetar pe care l-au făcut ei în șase ani. Și nu vedem nicio perspectivă în viitorul apropiat sau pe termen mediu-lung, care ar putea atenua această situație.

România este într-o stare critică. Nu știu ce vor să facă, pentru că nu are nicio logică. Și nimeni nu-nțelege care sunt motivele pentru care iau aceste decizii care ne afundă și mai mult. Nu ne scot din această criză și nu ne ajută deloc. Nu vedem niciun fel de susținere a cetățenilor, a economiei. Vedem că, în continuare, împrumutăm, vedem o lipsă de transparență pe care n-am întâlnit-o până acum. Și o lipsă de asumare: nimeni nu-și asumă ceea ce se întâmplă acum. Doar dispute între ei, bătălie pentru putere pe toate domeniile, dar nimic pentru România și pentru români”, a mai punctat fostul prim-ministru, în exclusivitate pentru DC News.

viorica dancila
ce se intampla
economie
datorii
