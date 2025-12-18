€ 5.0911
Noi proteste ale fermierilor în Bruxelles. Au plecat cu tractoarele pe străzi / video
Data publicării: 14:22 18 Dec 2025

Noi proteste ale fermierilor în Bruxelles. Au plecat cu tractoarele pe străzi / video
Autor: Florin Răvdan

Protest al fermierilor în fața Parlamentului European Pancarte cu „Frexit” și tractoare în stradă 3 Fermierii protestează în fața parlamentului European. Au blocat drumul cu tractoare și utilaje. Sursa Foto: Ioan-Radu Gava, jurnalist DC NEWS
 

Fermierii europeni protestează din nou la Bruxelles, în faţa europarlamentarilor. De această dată, au plecat în marş cu tractoarele pe străzile capitalei belgiene.

Fermierii au adus tractoarele în Bruxelles la răsărit şi au repornit protestele împotriva planurilor UE pentru un acord comercial cu blocul Mercosur. Poliţia se aştepta la circa 10.000 de protestatari în preajma Consiliului European, unde liderii UE se întâlnesc pentru un summit. 

Susţinătorii acordului comercial cu Mercosur spun că pieţele europene ar avea parte de o deschidere mai mare în raport cu cele din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia, dar mulţi fermieri se tem de o creştere a competiţiei pe piaţă şi de protecţie scăzută pentru producătorii locali. 

Conform imaginilor video, fermierii au plecat în marş de protest spre Parlamentul European. 

Miercuri, la Strasbourg, a mai avut loc un protest 

Fermierii au ieșit în stradă pentru a protesta față de protocolul guvernamental privind sacrificarea turmelor de vite.

Fermierii furioși protestează față de sacrificarea turmelor de vite afectate de așa-numita dermatoză nodulară (LSD), susținută de guvern.

protest fermieri ue
bruxelles
