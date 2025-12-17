Explozie într-un bloc din Hunedoara, generată de un scurtcircuit electric urmat de o scurgere de gaze

Explozia s-a produs într-o garsonieră din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, miercuri dimineața. Un bărbat în vârstă de 81 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 30 la sută din suprafaţa corpului, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara.

După acordarea primului ajutor medical calificat, echipajul SMURD a transportat victima la spitalul din Petroşani, în stare conştientă şi cooperantă, transmite Agerpres. Potrivit salvatorilor care au intervenit la fața locului, nu au fost alte persoane care să fi avut nevoie de îngrijiri medicale. Explozia, produsă într-o locuinţă situată la parterul blocului, nu a fost urmată de incendiu.

A fost oprită alimentarea cu gaz şi energie electrică

"Cel mai probabil, explozia a fost generată de un scurtcircuit electric urmat de o scăpare de gaze, produse la un aparat de gătit", precizează sursa citată.

La faţa locului s-au aflat şi echipe ale distribuitorilor de gaze naturale şi de curent electric. Drept măsură de precauție a fost oprită alimentarea cu gaz şi energie electrică pentru toate cele trei scări ale blocului de locuinţe.

Totodată, specialiştii în construcţii au stabilit că nu se impune evacuarea imobilului, nefiind afectată structura de rezistenţă, a menţionat ISU Hunedoara.

Un echipaj de pompieri se află încă la faţa locului, miercuri dimineaţa, împreună cu echipele tehnice, care fac măsurători şi verificări privind siguranţa reţelei de alimentare cu energie electrică şi gaz metan.