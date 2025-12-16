Român cu peste 100 de rețineri la activ, în stare gravă după ce a jefuit un restaurant din Madrid

Un român cu peste 100 arestări la activ a ajuns în stare gravă la spital după ce a jefuit un restaurant japonez din centrul Madridului. El a fost urmărit de trei angajați, iar poliția din Spania investighează în acest moment cum s-a întâmplat totul, analizând imaginile de pe camerele de supraveghere și o înregistrare video a unei vecine.

Românul în vârstă de 33 de ani, cu 101 arestări anterioare, a furat 80 de euro din casa de marcat a restaurantului Mahana din capitala Spaniei.

Cum s-a întâmplat totul

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 13 decembrie la restaurantul situat pe strada Santa Ana, în inima orașului, lângă piața de vechituri Rastro. Potrivit unor surse din poliție, bărbatul a intrat în local în jurul orei 18:00, după închidere, și a furat bani din casa de marcat, în timp ce angajații se aflau într-o altă cameră. Auzind zgomot și realizând că furtul era în desfășurare, trei angajați s-au îndreptat către suspect, care a fugit la sosirea acestora.

Urmărirea a continuat pe mai multe străzi până cei patru au ajuns pe strada Bastero din apropiere, unde angajații au reușit să-l prindă pe hoț. Totul a degenerat într-o încăierare, în timpul căreia suspectul a aruncat o sticlă de bere, care a lovit pământul și s-a spart. La scurt timp după aceea, bărbatul s-a prăbușit și a rămas inconștient pe trotuar. Când au sosit primele patrule ale Poliției Naționale, bărbatul era inconștient, sângera pe nas și avea o lovitură vizibilă în zona frunții. Ofițerii au constatat că nu răspundea și nu respira, așa că au început resuscitarea la fața locului. După câteva minute, bărbatul și-a recăpătat pulsul și a început să respire singur, deși a rămas inconștient. Paramedicii de la serviciul medical de urgență SAMUR l-au intubat și l-au transportat la Spitalul Clinic San Carlos, unde a fost internat cu o leziune craniană gravă și un prognostic rezervat.

Hoțul, cercetat pentru furt. Angajații, anchetați pentru agresiune

În timpul percheziției poliției, în buzunarele suspectului au fost găsiți cei 80 de euro furați, constând în trei bancnote de 20 de euro și patru bancnote de 5 euro. Ulterior, anchetatorii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere ale restaurantului, care au confirmat modul în care bărbatul a intrat în incintă și a furat banii înainte de a fugi.

În plus, poliția a audiat o vecină de cetățenie străină care a fost martoră la eveniment din locuința sa și chiar a înregistrat o parte din luptă cu telefonul mobil. Imaginile au fost adăugate la anchetă.

Poliția Națională i-a identificat și îi anchetează pe cei trei angajați ai restaurantului ca presupuși autori ai agresiunii, în timp ce bărbatul rănit este anchetat pentru furt. Raportul poliției a fost deja trimis autorităților judiciare, care vor trebui acum să stabilească dacă acțiunile angajaților au fost justificate sau au depășit limitele legale.

