Clipe de groază într-o școală din Rusia. Un copil de 10 ani, înjunghiat mortal de un alt elev

Incident grav într-o școală din Rusia. Un adolescent a atacat cu un cuțit un agent de pază și un copil, într-o școală din regiunea Moscova. Copilul a murit, a raportat Comitetul de Investigații al Rusiei, scrie Interfax.

„În această dimineață, la o instituție de învățământ situată în satul Gorki-2 din districtul urban Odințovo, un minor a înjunghiat un agent de pază și un elev. Copilul a murit în urma rănilor”, a relatat Comitetul de Anchetă.

Anchetatorii ruși au deschis un dosar penal în acest caz, iar adolescentul a fost reținut și va fi supus unui control al sănătății mentale. Toate circumstanțele incidentului sunt în curs de stabilire.

Ancheta, preluată de Procuratura regiunii Moscova

Potrivit poliției din regiunea Moscova, un apel despre urgență a fost primit la ora 9:00. Conform raportului, „un elev a înjunghiat un agent de securitate, a pulverizat spray cu piper și apoi a înjunghiat un elev de zece ani, care a murit din cauza rănii suferite”.

La rândul său, procuratura regională a declarat jurnaliștilor ruși că agenția de supraveghere „stabiliește toate circumstanțele atacului asupra elevilor de la una dintre instituțiile de învățământ din satul Gorki-2”.

Procuratura regiunii Moscova a preluat controlul asupra anchetei penale privind incidentul, inițiată de organul de anchetă.