Clipe de groază într-o școală din Rusia. Un copil de 10 ani, înjunghiat mortal de un alt elev

Un copil de 10 ani a fost înjunghiat mortal de un alt elev, la o şcoală din apropierea Moscovei.
Incident grav într-o școală din Rusia. Un adolescent a atacat cu un cuțit un agent de pază și un copil, într-o școală din regiunea Moscova. Copilul a murit, a raportat Comitetul de Investigații al Rusiei, scrie Interfax.
„În această dimineață, la o instituție de învățământ situată în satul Gorki-2 din districtul urban Odințovo, un minor a înjunghiat un agent de pază și un elev. Copilul a murit în urma rănilor”, a relatat Comitetul de Anchetă.
Anchetatorii ruși au deschis un dosar penal în acest caz, iar adolescentul a fost reținut și va fi supus unui control al sănătății mentale. Toate circumstanțele incidentului sunt în curs de stabilire.
Potrivit poliției din regiunea Moscova, un apel despre urgență a fost primit la ora 9:00. Conform raportului, „un elev a înjunghiat un agent de securitate, a pulverizat spray cu piper și apoi a înjunghiat un elev de zece ani, care a murit din cauza rănii suferite”.
La rândul său, procuratura regională a declarat jurnaliștilor ruși că agenția de supraveghere „stabiliește toate circumstanțele atacului asupra elevilor de la una dintre instituțiile de învățământ din satul Gorki-2”.
Procuratura regiunii Moscova a preluat controlul asupra anchetei penale privind incidentul, inițiată de organul de anchetă.
de Val Vâlcu