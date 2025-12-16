€ 5.0920
Data publicării: 14:33 16 Dec 2025

Michelle și Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob Reiner și soția sa chiar în ziua morții acestora
Autor: Iulia Horovei

michelle-obama-rupe-tacerea-cu-privire-la-o-posibila-candidatura-la-presedintie-in-2024--democratii-nemultumiti-o-indeamna-sa-candideze-in-locul-lui-biden_46131100 Fosta primă doamna a Statelor Unite ale Americii, Michelle Obama. Sursa Foto: Agerpres
 

Cuplul Obama trebuia să se întâlnească cu regizorul Rob Reiner și soția sa, Michele, chiar în ziua în care aceștia au fost găsiți morți în locuință.

Michelle Obama a declarat că ea și soțul său, fostul președinte american Barack Obama, urmau să se întâlnească cu Rob și Michele Reiner în aceeași zi în care cuplul a fost găsit mort

Fosta primă doamnă a adus un omagiu în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” „unora dintre cei mai decenți și curajoși oameni pe care ai vrea să-i cunoști vreodată”.

Michelle Obama, omagiu pentru cuplul Reiner. Răspuns pentru Trump

„Trebuia să-i vedem în acea seară - aseară”, a spus ea la emisiunea menționată anterior. Totuși, Michelle Obama nu a clarificat care erau planurile lor, dar se știe că soții Reiner au participat la o petrecere de Crăciun găzduită de comedianul Conan O'Brien, sâmbătă, împreună cu fiul lor Nick, care a fost arestat sub suspiciunea de crimă.

Citește și: Ultimul dialog al regizorului Rob Reiner, găsit mort alături de soția sa

Michelle Obama a răspuns, de asemenea, postării de pe rețelele de socializare a președintelui Trump, care l-a numit pe Rob Reiner „dement”.

„Permiteți-mi să spun doar atât: spre deosebire de unii oameni, Rob și Michele Reiner sunt unii dintre cei mai decenți și curajoși oameni pe care ați vrea vreodată să-i cunoașteți. Nu sunt demenți sau nebuni. Sunt oameni pasionați care - într-o perioadă în care nu există prea mult curaj - au fost genul de oameni care erau gata să-și pună acțiunile în spatele a ceea ce le pasă. Și le pasă de familia lor. Și le pasă de această țară. Și le pasă de corectitudine și echitate. Și acesta este adevărul”, a punctat fosta primă doamnă.

Barack Obama publicase anterior un mesaj despre familia Reiner pe rețelele de socializare, spunând: „Împreună, el și soția sa au trăit vieți definite de un scop. Vor fi amintiți pentru valorile pe care le-au susținut și pentru numeroșii oameni pe care i-au inspirat”.

Fiul cuplului Reiner, Nick, a fost arestat

Cadavrele lui Rob și Michele Reiner au fost descoperite cu urme de înjunghiere în casa lor din Brentwood, Los Angeles, duminică, la ora 15:30, ora locală, iar departamentul de poliție din Los Angeles (LAPD) a declarat că ofițerii de la divizia de omucideri și jafuri „au stabilit că familia Reiner a fost victima unei omucideri”.

Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat și se află în arest preventiv fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune, potrivit The Guardian.

