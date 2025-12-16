Ultimul dialog al regizorului Rob Reiner, găsit mort alături de soția sa

Ultima conversație a lui Rob Reiner a fost dezvăluită de actorul și comediantul britanic Eric Idle, care a vorbit cu regizorul cu câteva ore înainte de a fi înjunghiat mortal.

Rob Reiner „avea gânduri de viitor”

Idle a spus că a vorbit cu un Reiner sănătos și fericit, în vârstă de 78 de ani, timp de peste o oră la telefon, în timp ce îndrăgitul regizor își împărtășea gândurile despre viitor. Idle, care l-a întâlnit pentru prima dată pe regizorul filmului „Când Harry a întâlnit-o pe Sally” în urmă cu peste 50 de ani, a transmis: „Rob Reiner a fost un om minunat. Am vorbit cu el aseară mai bine de o oră. Întotdeauna m-a bucurat compania lui. L-am întâlnit la tatăl său în 1975. Îmi povestea despre filmările de la Stonehenge și despre gândurile sale pentru viitor. Este groaznic. Îmi va fi dor de el. Un om inteligent, talentat și foarte atent. Atât de groaznic”, a spus actorul, potrivit The Sun.

Fiul cuplului, Nick, a fost arestat

Fiul lui Rob Reiner, Nick, în vârstă de 32 de ani, care era principalul suspect în acest caz, a fost arestat de autorități.

Nick Reiner, care locuiește în Los Angeles, a fost rareori văzut public de când a vorbit deschis despre lupta sa cu dependența de droguri în 2016. A recunoscut că a mers pentru prima dată la reabilitare la vârsta de 15 ani și a spus că problemele sale de dependență l-au lăsat chiar și... fără adăpost.

Întregul Hollywood a fost zguduit de apariția informațiilor conform cărora Reiner și soția sa, Michele, în vârstă de 68 de ani, au fost înjunghiați mortal la domiciliul lor, duminică după-amiază.

Fiica lor în vârstă de 28 de ani, Romy, care locuiește vizavi de locuința părinților ei în valoare de 13,5 milioane de dolari, ar fi descoperit cuplul cu răni fatale, provocate de multiple lovituri de cuțit. Ea ar fi apelat de urgență la salvatori, după descoperirea macabră.

Romy distribuise fotografii cu tatăl ei în vacanță chiar săptămâna trecută.

Rob Reiner și moștenirea sa

Reiner, crescut în Bronx de tatăl său comedian, Carl, a fost o prezență importantă în industria cinematografică după mai bine de cinci decenii ca regizor și actor de top. Și-a început cariera în fața camerei de filmat, unde l-a interpretat pe Michael „Meathead” Stivic în sitcom-ul emblematic „All in the Family” timp de opt ani.

Apoi a trecut la regie cu cele mai notabile proiecte ale sale, inclusiv clasicul cult din 1984 „This Is Spinal Tap”, „Prințesa Mireasă” în 1987 și „Când Harry a întâlnit-o pe Sally” în 1989. În 1993, a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru „Câțiva oameni buni”, cu Jack Nicholson, Tom Cruise și Demi Moore în rolurile principale. Compania de producție a lui Reiner, Castle Rock Entertainment, pe care a cofondat-o, a contribuit, de asemenea, la crearea filmelor Seinfeld și The Shawshank Redemption.

A trecut de la actorie la regie până la moartea sa. Cel mai notabil rol al său din ultimii 15 ani a fost cel al tatălui lui Jordan Belfort în Lupul de pe Wall Street, alături de Leonardo DiCaprio. Anul acesta a jucat atât în ​​serialul aclamat de critici The Bear, cât și în Spinal Tap II: The End Continues.

Cei doi s-au căsătorit în 1989

Michele era cunoscută pentru munca sa de producător și fotograf. Cel mai cunoscut proiect al său a fost fotografia lui Donald Trump, care apare pe coperta cărții sale din 1987, Trump: The Art Of The Deal.

Reiner și Michele erau căsătoriți din 1989 și aveau trei copii împreună. S-au întâlnit prima dată în timp ce Reiner regiza When Harry Met Sally.

