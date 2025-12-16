€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri DNA, percheziții la Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în era Dragnea
Data actualizării: 09:33 16 Dec 2025 | Data publicării: 08:54 16 Dec 2025

DNA, percheziții la Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în era Dragnea
Autor: Tiberiu Vasile

DNA, percheziții la Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în era Dragnea Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor. Sursa Foto: Agerpres
 

Procurorii DNA au declanșat o serie de percheziții într-un dosar care îl vizează pe Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea.

Procurorii DNA au început mai multe percheziții la fostul ministru Răzvan Cuc. Ancheta aflate în desfășurare după ce procurorii anticorupție au ajuns la fostul ministru al Transporturilor din perioada Liviu Dragnea. Anchetatorii efectuează percheziții atât la Răzvan Cuc, cât și la un om de afaceri, într-un dosar ce vizează suspiciuni grave de corupție.

DNA anchetează un contract public de zeci de milioane de lei

În centrul investigației se află un acord-cadru în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei, încheiat în urma unei proceduri de achiziție publică. Procurorii DNA ar avea indicii privind fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, mita fiind estimată la un procent de 6% din valoarea contractului.

Sursele indică faptul că dosarul are legătură cu reînnoirea, la data de 21 noiembrie 2025, a acordului-cadru dintre Registrul Auto Român și societatea Euro Quip International SRL. Contractul ar fi vizat servicii de întreținere și service permanent pentru echipamentele de diagnosticare de tip VLT.

Rolul lui Răzvan Cuc, în atenția procurorilor

Răzvan Cuc, care a ocupat funcția de ministru al Transporturilor în perioadele ianuarie–octombrie 2017 și februarie–noiembrie 2019, ar fi avut un rol activ în derularea unor discuții legate de acest contract, potrivit anchetatorilor.

Concret, fostul ministru ar fi solicitat asigurări verbale în cadrul unor întâlniri desfășurate în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2025. Aceste garanții ar fi vizat respectarea unei promisiuni făcute lui Mihai Alecu de către administratorul Euro Quip International SRL, Cătălin Daniel Bușe, privind remiterea procentului de 6% din valoarea totală a acordului-cadru.

Legătura cu Registrul Auto Român

Anchetatorii susțin că Răzvan Cuc l-ar fi sprijinit pe Cătălin Daniel Bușe și ar fi facilitat comunicarea acestuia cu directorul general al Regiei Autonome Registrul Auto Român, Mihai Alecu. În sarcina acestuia din urmă ar fi intrat mai multe decizii-cheie legate de procedura de achiziție.

Printre acestea s-ar fi numărat desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, dar și grăbirea semnării acordului-cadru.

Perchezițiile DNA, parte a unei anchete în curs

În acest stadiu, DNA continuă perchezițiile și strângerea de probe, ancheta aflându-se într-o fază incipientă. Sursele judiciare subliniază că investigația urmărește clarificarea rolurilor fiecărei persoane implicate și stabilirea eventualelor responsabilități penale, notează Agerpres.

Cazul readuce în prim-plan numele lui Răzvan Cuc într-un dosar care vizează modul în care au fost gestionate contracte publice de mare valoare și relația dintre decidenți politici și mediul de afaceri, potrivit Digi24.

CITEȘTE ȘI: Procurorii DNA descind la mai multe firme de ride-sharing. Acuzații de evaziune fiscală
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razvan cuc
ancheta dna
dna
liviu dragnea
ministru transporturilor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
O nouă etapă a Programului Rabla persoane fizice începe marți
Publicat acum 6 minute
Tudorel Toader începe să-și publice memoriile
Publicat acum 18 minute
Cum se calculeaza impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Cu cat vom plati in plus
Publicat acum 32 minute
Protest spontan în Constanța. Autobuzele CT Bus, scoase de pe trasee, după ce angajații nu au primit prime de sărbători
Publicat acum 37 minute
Taylor Swift și-a făcut dansatorii să plângă: Ce bonusuri le-a acordat angajaților săi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 14 Dec 2025
Ciudatul caz al unui magistrat care a semnat petiția din justiție. O hârtie anonimă a dus la un haos în Buzău
Publicat acum 17 ore si 30 minute
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat acum 21 ore si 57 minute
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
 
fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

vezi arhiva de editoriale
 
x close