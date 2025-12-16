€ 5.0920
DCNews Stiri Cum poți evita costurile ascunse din șantier cu folia lichidă de protecție
Data publicării: 13:18 16 Dec 2025

Cum poți evita costurile ascunse din șantier cu folia lichidă de protecție
Autor: Editor Team

folielichida (2) folie lichidă
 

Pe orice șantier există două tipuri de costuri: cele trecute în calculele oficiale ale lucrării și cele care apar pe neașteptate.

O pată de vopsea pe geam, o zgârietură pe tâmplărie sau o urmă de ciment care nu mai iese nici cu soluții abrazive - detalii mici, dar care pot deveni pierderi mari.

Acestea sunt costurile ascunse pe care nu le vezi în calcule, dar le simți la final, când trebuie să refaci, să cureți sau, mai grav, să înlocuiești.

Protecția care te ajută să economisești

Folia lichidă a fost creată exact pentru a preveni aceste pierderi. Este o soluție de protecție temporară, pe bază de apă, aplicabilă pe suprafețe sensibile – geamuri, tâmplărie, inox, ceramică, piatră naturală sau suprafețe vopsite. După aplicare, produsul formează un strat elastic și durabil, care acționează ca un scut invizibil împotriva murdăriei, zgârieturilor, vopselei sau prafului de șantier.

Avantajul esențial este simplu: prevenind deteriorarea, economisești bani.

Cum funcționează folia lichidă

Aplicarea este rapidă și precisă. Folia lichidă se întinde uniform cu pensula, rola sau prin pulverizare airless. După uscare, formează o peliculă transparentă, perfect aderentă, dar ușor de îndepărtat. La finalul lucrării, stratul se desprinde dintr-o singură mișcare, fără a lăsa urme sau reziduuri.

Exemple de costuri ascunse eliminate prin utilizarea foliei lichide

Curățarea finală – eliminarea petelor de vopsea, chit sau ciment poate necesita ore întregi de muncă și soluții abrazive care riscă să deterioreze finisajele.

  • 1.Reparații neprevăzute – o zgârietură pe sticlă sau o pată permanentă pe tâmplărie pot necesita înlocuirea completă a elementului.
  • 2. Cu folia lichidă, aceste incidente devin imposibile. 
  • 3. Întârzieri în predarea lucrării – timpul pierdut pentru refaceri sau curățări suplimentare se transformă în întârzieri costisitoare.

Protecția asigură un flux de lucru continuu, fără pauze neproductive.

Beneficiile tehnice care fac diferența:

Rezistență la UV, apă, îngheț și praf

●       Aderență optimă pe sticlă, PVC, aluminiu, ceramică și metal

●       Îndepărtare ușoară, fără solvenți sau alte ustensile necesare

●       Aplicare rapidă cu instrumente uzuale (pensulă, rolă, pistol airless)

●       Produs non-toxic, pe bază de apă, prietenos cu mediul și sigur pentru utilizare în spații închise

folia lichida
costuri ascunse santier
Comentarii

