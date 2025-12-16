Poziția RAR în cazul lui Răzvan Cuc: Nu există date că angajații ar fi implicați

Angajații DNA au început să audieze astăzi mai multe persoane în dosarul legat de contractul de 23 de milioane de lei de la Registrul Auto Român. Primele audieri au vizat un om de afaceri implicat, iar în scurt timp urmează ca Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor în era Dragnea, să ajungă la sediul DNA pentru declarații. Ancheta vizează presupuse fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, iar autoritățile analizează contractul-cadru prin care ar fi fost promis un procent de 6% din valoarea totală a acordului. Detaliile întregului dosar continuă să fie investigate, iar declarațiile celor implicați urmează să clarifice modul în care s-au derulat discuțiile dintre oficialii RAR și compania Euro Quip International SRL.

RAR a prezentat o comunicare oficială. Potrivit acesteia, conducerea nu a fost înștiințată că instituția sau angajații săi ar fi vizați, dar Registrul Auto Român să angajeze să colaboreze dacă îi se va solicita acest lucru.

Informare de presă

"Referitor la informațiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupție de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înștiințată că instituția sau angajații săi ar fi vizați.

Ca și în alte situații similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă ne vor solicita informații, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze și să ofere datele și documentele necesare.

Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanții RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informațiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanțe de judecată", a explicar Departamentul Comunicare al Registrului Auto Român.

