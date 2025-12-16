€ 5.0920
|
$ 4.3312
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3312
 
DCNews Stiri Poziția RAR în cazul lui Răzvan Cuc: Nu există date că angajații ar fi implicați
Data publicării: 12:15 16 Dec 2025

Poziția RAR în cazul lui Răzvan Cuc: Nu există date că angajații ar fi implicați
Autor: Tiberiu Vasile

Poziția RAR în cazul Răzvan Cuc Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor. Sursa Foto: Agerpres
 

Poziția RAR în cazul fostului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc.

Angajații DNA au început să audieze astăzi mai multe persoane în dosarul legat de contractul de 23 de milioane de lei de la Registrul Auto Român. Primele audieri au vizat un om de afaceri implicat, iar în scurt timp urmează ca Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor în era Dragnea, să ajungă la sediul DNA pentru declarații. Ancheta vizează presupuse fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, iar autoritățile analizează contractul-cadru prin care ar fi fost promis un procent de 6% din valoarea totală a acordului. Detaliile întregului dosar continuă să fie investigate, iar declarațiile celor implicați urmează să clarifice modul în care s-au derulat discuțiile dintre oficialii RAR și compania Euro Quip International SRL.

RAR a prezentat o comunicare oficială. Potrivit acesteia, conducerea nu a fost înștiințată că instituția sau angajații săi ar fi vizați, dar Registrul Auto Român să angajeze să colaboreze dacă îi se va solicita acest lucru.

Informare de presă

"Referitor la informațiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupție de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înștiințată că instituția sau angajații săi ar fi vizați. 

Ca și în alte situații similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă ne vor solicita informații, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze și să ofere datele și documentele necesare. 

Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanții RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informațiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanțe de judecată", a explicar Departamentul Comunicare al Registrului Auto Român.

CITEȘTE ȘI: DNA, Percheziții la Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în era Dragnea. Update: Bușe și Cuc au ajuns la audieri
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rar
dna
razvan cuc
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Tentativă de atac la târgul de Crăciun din Polonia. Un student care pregătea planul a fost arestat
Publicat acum 10 minute
Angelina Jolie își arată cicatricile după dubla masectomie, ca inspirație pentru femeile care luptă cu cancerul
Publicat acum 13 minute
Scurgeri de gaze la un bloc din Satu Mare. Pompierii au intervenit de urgență
Publicat acum 38 minute
MApN cere aprobarea Parlamentului pentru instruirea piloților pe avioanele F-16
Publicat acum 41 minute
Grecia a rambursat anticipat o datorie de 5,3 miliarde de euro
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 14 Dec 2025
Ciudatul caz al unui magistrat care a semnat petiția din justiție. O hârtie anonimă a dus la un haos în Buzău
Publicat acum 19 ore si 35 minute
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
 
fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

vezi arhiva de editoriale
 
x close