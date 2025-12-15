€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri Donald Trump anunță că va depune plângere împotriva BBC
Data publicării: 23:58 15 Dec 2025

Donald Trump anunță că va depune plângere împotriva BBC
Autor: Elena Aurel

donald-trump-reactie-palestina_18866600 Preşedintele american Donald Trump. Foto: Agerpres
 

Donald Trump anunță că va da în judecată BBC, pe care îl acuză de defăimare.

Preşedintele american Donald Trump, care acuză BBC de defăimare pentru un montaj video înşelător, a declarat luni că va intenta un proces împotriva postului public de televiziune britanic luni sau marţi, notează AFP, citată de Agerpres. 

"Vom intenta acest proces probabil în această după-amiază sau mâine dimineaţă", a declarat preşedintele SUA în timpul unui schimb de opinii cu presă la Casa Albă.

Chiar înainte de alegerile prezidenţiale americane din 2024, BBC a difuzat fragmente separate dintr-un discurs al lui Donald Trump din 6 ianuarie 2021, editat astfel încât republicanul părea să-şi îndemne explicit susţinătorii să atace Capitoliul din Washington.

În noiembrie, preşedintele american a declarat că va da în judecată BBC şi va cere "între unu şi cinci miliarde de dolari".

Downing Street a refuzat constant orice comentariu în legătură cu posibilitatea unei acţiuni în justiţie a lui Donald Trump împotriva BBC.

VEZI ȘI: Statele Unite promit Ucrainei garanții de securitate asemănătoare celor din Articolul 5 al Tratatului NATO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
bbc
defaimare
proces
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 47 minute
Pui cu portocale, alternativa perfectă la friptura de porc de Crăciun. Simplu și ieftin!
Publicat acum 1 ora si 47 minute
Donald Trump anunță că va depune plângere împotriva BBC
Publicat acum 1 ora si 51 minute
Mariah Carey stabilește un record istoric în Billboard Hot 100 cu „All I Want for Christmas Is You”
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Mesaj regal cu greutate istorică: Lecția Regelui Mihai despre SUA și libertatea Europei
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Kelemen Hunor estimează o scădere a inflației la începutul anului viitor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 14 Dec 2025
Ciudatul caz al unui magistrat care a semnat petiția din justiție. O hârtie anonimă a dus la un haos în Buzău
Publicat acum 8 ore si 18 minute
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 14 Dec 2025
Nicușor Dan apreciază activitatea unui ministru PSD
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close