Donald Trump anunță că va depune plângere împotriva BBC

Preşedintele american Donald Trump, care acuză BBC de defăimare pentru un montaj video înşelător, a declarat luni că va intenta un proces împotriva postului public de televiziune britanic luni sau marţi, notează AFP, citată de Agerpres.

"Vom intenta acest proces probabil în această după-amiază sau mâine dimineaţă", a declarat preşedintele SUA în timpul unui schimb de opinii cu presă la Casa Albă.

Chiar înainte de alegerile prezidenţiale americane din 2024, BBC a difuzat fragmente separate dintr-un discurs al lui Donald Trump din 6 ianuarie 2021, editat astfel încât republicanul părea să-şi îndemne explicit susţinătorii să atace Capitoliul din Washington.

În noiembrie, preşedintele american a declarat că va da în judecată BBC şi va cere "între unu şi cinci miliarde de dolari".

Downing Street a refuzat constant orice comentariu în legătură cu posibilitatea unei acţiuni în justiţie a lui Donald Trump împotriva BBC.

