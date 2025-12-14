Discuțiile între Zelenski și emisarii americani s-au încheiat după peste 5 ore.

Discuțiile de la Berlin între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, la care a participat și cancelarul german Friedrich Merz, s-au încheiat duminică după peste cinci ore și vor continua luni, a anunțat Kievul, relatează AFP și Reuters.

„Au convenit să continue mâine”, a declarat presei consilierul președintelui ucrainean Dmitro Litvin. El a precizat că Volodimir Zelenski va face luni declarații pe această temă.

VEZI ȘI: Belarus: Laureatul premiului Nobel, Ales Bialiațki, cere UE să negocieze cu Minskul pentru a pune capăt represiunii



Disidentul belarus și co-laureat al premiului Nobel pentru Pace, eliberat din închisoare după un acord între Minsk și Washington, a făcut apel duminică la Uniunea Europeană să negocieze cu puterea din Belarus pentru a pune capăt represiunii în această țară din Europa de Est, relatează AFP.

„Pentru societatea europeană și celelalte democrații, trebuie să punem capăt represiunilor din Belarus”, a declarat el într-un interviu pentru AFP acordat în Lituania.

„Represiunile sunt comise de regim, și cu cine altcineva puteți vorbi dacă nu cu regimul?”, a adăugat el.

„Dar acest lucru trebuie făcut menținând o anumită presiune, cu o poziție de forță, pentru că regimul belarus nu înțelege decât acest limbaj”, a mai spus el.

Disidentul belarus a afirmat că premiul Nobel pentru Pace l-a protejat în închisoare și a promis să-și continue „munca” în exil.

„Chiar dacă am trecut prin toate dificultățile prin care trec deținuții politici belaruși - celulele de izolare, umilirile constante, premiul m-a protejat de alte lucruri mai rele și mai dezagreabile prin care au trecut alți colegi”, a declarat el pentru AFP în Lituania.

„Ei (gardienii - n.r.) au înțeles că această persoană a primit un fel de premiu și că nu pot să o bată”, a declarat el.

În vârstă de 63 de ani, Ales Bialiațki a fondat în 1996 și a condus timp de ani de zile Viasna (Primăvară), principalul grup de apărare a drepturilor omului și sursă esențială de informații privind represiunea în această țară din Europa de Est.

CITEȘTE ȘI: Cum ar fi putut Ucraina să devină o „Austrie” a Europei