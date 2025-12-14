€ 5.0904
Postul de radio secret rusesc care a difuzat mesaje misterioase. A pus Occidentul în alertă
Data publicării: 21:36 14 Dec 2025

Postul de radio secret rusesc care a difuzat mesaje misterioase. A pus Occidentul în alertă
Autor: Ioana Dinu

radio pexels-brett-sayles-1213922 Radio / pexels-brett-sayles
 

Există un post de radio secret rusesc care a difuzat mesaje misterioase și a pus Occidentul în alertă.

Se numește UVB-76 și emite din Rusia. Este un post de radio misterios care emite un zumzet scurt, repetat cu o medie de 25 de impulsuri pe minut timp de 23 de ore și 10 minute în fiecare zi. Scopul? Necunoscut.

Mesaje criptate prin radioul rusesc

Dar lunea trecută a trimis trei semnale, urmate de încă opt miercuri. Fiecare dintre mesajele criptice conținea un set de numere și litere, inclusiv cuvintele cheie PEPPER SHAKER, TRANSFER, PABODOLL, SPINOBAZ, FRIGORIA, OPALNY, SNOPOVY și MYUONOSVOD. De aici a fost un pas până la tot felul de teorii. Conform Daily Mail, până la 15 mesaje secrete au fost auzite în ultima săptămână.

Semnificația și destinatarul său rămân un mister. Vineri, stația părea să transmită un sunet muzical slab și „rafale” prelungite de cod Morse.

Această stație rusească de radio cu unde scurte funcționează din anii 1970. Reproduce, în mare parte, un bâzâit ciudat, ca cel al unui aparat defect.

UVB-76 este conectat la comanda militară strategică a Rusiei

Experții au zis că UVB-76 este conectat la comanda militară strategică a Rusiei, posibil pentru a trimite ordine secrete forțelor armate ale națiunii sau agenților care operează în străinătate.

De obicei, aceste coduri misterioase cresc în frecvență în timpul crizelor globale, cum ar fi războiul din Ucraina. Această ultimă serie de semnale codificate de miercuri a durat puțin peste trei ore.

Agenția de presă de stat rusă Izvestia a dezvăluit pe 14 noiembrie că semnalul misterios s-a deconectat temporar după ce un atac cu dronă ucraineană a avariat centralele electrice din apropiere.

În urma întreruperii serviciului, postul a difuzat valuri de mesaje noi de la sfârșitul lunii noiembrie, inclusiv o serie de coduri care includeau numele Letoniei, țară NATO.

rusia
ucraina
nato
