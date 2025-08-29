Data actualizării: | Data publicării:

Avertismentul unui expert în alimentație: Nu mai puneți aceste fructe și legume în frigider!

Autor: Ioana Dinu
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Pe timpul verii, mulți oameni au obiceiul de a păstra fructele în frigider, din convingerea că aceasta este o metodă corectă de conservare. 

Nu orice practică este potrivită în acest sens. Cu alte cuvinte, există legume și fructe care nu sunt deloc recomandate pentru a fi păstrate în frigider, deoarece sunt „climatice”.

Acest concept este explicat de Mario Sánchez, tehnolog alimentar și creator de conținut al contului „@sefifood”. Într-unul dintre videoclipurile sale, el menționa că termenul are legătură cu faptul că aceste alimente continuă să se coacă, chiar și după ce au fost luate din copac. Este unul dintre motivele pentru care produsele cu această caracteristică nu ar trebui păstrate în frigider. De ce? Care sunt ele? Ce produse nu intră în această categorie? Răspunsurile se găsesc în rândurile următoare.

Expertul menționează bananele, perele, merele, roșiile sau avocado ca produse „climatice” și, prin urmare, nu este recomandat să fie puse la frigider pentru a fi conservate.

„Toate acestea produc etilenă, un gaz responsabil de procesul de coacere al fructelor. De aceea, dacă le punem în frigider, aroma lor se va reduce considerabil”, a zis Sánchez.

Temperaturile scăzute din frigider pot afecta gustul acestor fructe. Mario Sánchez își sfătuiește comunitatea de pe TikTok să nu le păstreze acolo, cel puțin până când nu își încheie procesul de coacere.

El explică faptul că obiceiul de a ține fructele și legumele în frigider, mai ales în lunile de vară, este ceva ce fac foarte mulți oameni din „motive de preferință personală”. 

Chiar și așa, la finalul videoclipului, expertul le oferă o recomandare urmăritorilor săi în cazul în care au alimente climatice care riscă să se strice. Și anume: Chiar dacă sunt climatice, el sfătuiește să fie puse în frigider:„Mai bine le consumăm la momentul potrivit, chiar dacă își pierd puțin din gust, decât să le aruncăm la gunoi”.

 

Ce fructe se recomandă, totuși, să fie păstrate în frigider

Așa cum am menționat, există legume și fructe care nu sunt climatice. Printre exemplele oferite de expertul în alimentație se numără portocalele, mandarinele, cireșele, zmeura sau căpșunile. Spre deosebire de celelalte, acestea își încheie procesul de coacere „în momentul în care au fost culese din pom”, explică el.

„Putem folosi acest lucru în avantajul nostru. De exemplu, putem pune bananele sau merele lângă avocado foarte verzi, pentru a accelera procesul de coacere. Cu siguranță ți s-a întâmplat să ai fructiera plină cu tot felul de fructe, unele foarte coapte, altele încă verzi, și să nu înțelegi ce se întâmplă, pentru că într-o clipă avocado sau roșia se strică… Ei bine, acesta este motivul: probabil le amesteci cu fructe climatice, iar ele interacționează între ele”, explică expertul în alimentație.

 

@sefifood ¿Qué frutas guardar en la nevera y cuáles no? ???? Te lo cuento en este vídeo junto a @Revista Fruit Today ♬ sonido original - Lo del Comer

Avertismentul unui expert în alimentație: Nu mai puneți aceste fructe și legume în frigider!
29 aug 2025, 21:15
