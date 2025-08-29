Cum poți economisi până la 300 lei pe lună la factură. În plină criză economică, avem o veste bună. Speli sau gătești la orele astea? Plătești puțin / video

PPC Energie lansează „PPC Ore Smart” prima ofertă de energie electrică din România prin care clienții casnici pot beneficia de prețuri variabile în funcție de intervalul zilei, în perioada martie-octombrie, astfel încât consumul dintre orele 11:00 și 14:59 va fi tarifat cu 59% mai puțin față de nivelul de preț din celelalte segmente orare și intervale lunare.

Ionuț Polexe, Value Proposition Director la PPC Energie, a explicat că PPC Ore Smart introduce în România tarife dinamice pentru electricitate, inspirate din Europa de Vest. Clienții care consumă energie în intervalul 11:00-15:00, în perioada martie și octombrie, pot plăti până la 59% mai puțin. De exemplu, folosirea mașinii de spălat și a aerului condiționat în aceste ore poate aduce o economie de 100 de lei lunar, iar încărcarea unei mașini electrice, în același interval, poate însemna o economie de aproximativ 300 de lei pe lună.

„PPC înregistrează o premieră în România și vrem să știm concret ce presupune oferta de electricitate tarife flexibile și care sunt avantajele pentru clienți”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.



„PPC Ore Smart aduce în premieră în România un concept des utilizat în Europa de Vest, și anume tarifele dinamice. Practic, prin utilizarea energiei electrice în intervalul 11:00-15:00, în perioada martie-octombrie, clienții pot plăti tarife cu până la 59% mai ieftine.



Să luăm un exemplu. În cazul în care utilizezi mașina de spălat și aparatul de aer condiționat în intervalul cu ore avantajoase, poți economisi până la 100 de lei lunar. Dacă ai și o mașină electrică pe care o încarci în acest interval orar, economia lunară ajunge undeva la 300 de lei în fiecare lună”, a spus Ionuț Polexe.

Ionuț Polexe, Value Proposition Director la PPC Energie

Ce avantaje au clienții

Ionuț Polexe a explicat că principalul avantaj pentru clienți este optimizarea costurilor. În plus, aceștia beneficiază de predictibilitate, pot valorifica aparatele inteligente din casă și consumă energie produsă preponderent din surse regenerabile.



„Care sunt celelalte avantaje pentru clienți?”, a întrebat Anca Murgoci.



„Clienții noștri pot optimiza costurile. Este principalul avantaj. Clienții noștri se pot bucura de predictibilitate, pot pune în valoare aparatele inteligente din casă, pentru că toată această inteligență a aparatelor este inclusă în prețul pe care îl plătesc atunci când le achiziționează. Vorbim de o eficiență energetică și vorbim, în același timp, de consumarea unei energii electrice produse din surse preponderent regenerabile, în speță solare”, a spus Ionuț Polexe.

De ce a decis PPC Energie să introducă acest model în România

Ionuț Polexe a explicat că PPC Energie a introdus acest model în România pentru a răspunde nevoilor clienților de costuri predictibile și sustenabile și pentru a valorifica electrocasnicele inteligente. Oferta se adresează în special persoanelor care lucrează de acasă sau au activități desfășurate acasă, dar și pensionarilor, care pot profita de intervalul orar pentru diverse activități casnice.



„PPC se uită întotdeauna la nevoile clienților. În același timp, suntem atenți și la ceea ce se întâmplă în piață. Vedem, pe de o parte, clienții noștri care ne spun: „Avem nevoie de costuri predictibile și sustenabile la energie”. Pe de altă parte, vedem o penetrare foarte largă a produselor și a electrocasnicelor inteligente, și atunci am pus laolaltă cele două insight-uri (n.r. perspective) și am lansat acest produs care oferă anumitor categorii de clienți posibilitatea de a pune în valoare pentru ei aceste aparate inteligente.

Vorbim aici de persoane care lucrează preponderent de acasă, de persoane care au diverse activități care se pretează pentru acest lucru de acasă, cum ar fi persoanele care fac partea de machiaj, partea de manichiură-pedichiură. Sunt categorii sociale care au ieșit în urma cercetării pe care noi am făcut-o și la care nu ne-am gândit inițial, însă ascultându-ne clienții și fiind foarte aproape de ei, am înțeles ceea ce își doresc și am venit cu o ofertă în consecință”, a spus Ionuț Polexe.

„Și pentru pensionari, desigur”, a completat Anca Murgoci.



„Bineînțeles, este o categorie care are nevoie de ajutor. Au la dispoziție timp, în acest interval orar, în care pot satisface diverse activități casnice”, a spus Ionuț Polexe la DC News.

„Lansăm astăzi prima ofertă post-plafonare cu tarife flexibile în funcție de intervale orare din România, astfel încât și clienții noștri să beneficieze de un produs adaptabil stilului lor de viață, așa cum se întâmplă și pe piețele din Europa de Vest. Am creat PPC Ore Smart pentru a le oferi clienților casnici posibilitatea de a-și eficientiza costurile cu energia electrică prin planificarea consumului de energie electrică. Aceștia vor avea prețuri mult mai mici, începând cu 0,89 lei/kWh, cu toate taxele incluse, în intervalul de timp în care producția de energie electrică din surse solare este foarte ridicată. Oferta nu numai că vine cu prețuri foarte avantajoase, dar asigură și cea mai curată energie, datorită ponderii ridicate din surse regenerabile, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

Clienții care pot beneficia de această ofertă sunt cei pentru care operatorul de distribuție a instalat un contor inteligent care poate asigura măsurarea consumului în mod segmentat, în toate intervalele zilei.

Oferta asigură un preț al energiei active de 0,313 lei/kWh, cu 59% mai mic față de prețul standard din celelalte intervale orare, valabil în perioada martie-octombrie, zilnic, pentru consumul de energie electrică din intervalul orar 11:00 – 14:59. De exemplu, pentru un consumator rezidențial din București, prețul final cu toate taxele incluse, pentru acest interval (martie-octombrie, între orele 11:00-14:59), este de 0,89 lei/kWh.

În perioada martie-octombrie, în intervalul orar 15:00 – 10:59, precum și în perioada noiembrie-februarie, indiferent de oră, clienții vor plăti 0,767 lei/kWh, pentru energia activă consumată.

De exemplu, pentru un consumator rezidențial din București, prețul final cu toate taxele incluse, pentru intervalul martie-octombrie 15:00-10:59 și toate intervalele perioadei noiembrie-februarie va fi de 1,44 lei/kWh.

