Data publicării: 20:55 04 Ian 2026

Cum se ține post, de fapt, în Ajunul Bobotezei, luni, 5 ianuarie 2026
Autor: Ioana Dinu

FARFURIE GOALA pexels-mibernaa-34454705 Farfurie goală / FOTO: pexels-mibernaa-
 

Luni, 5 ianuarie 2026, se ține post negru.

Este Ajunul Bobotezei. Pe 6 ianuarie este Boboteaza, așa că luni, 5 ianuarie, este Ajunul. După atâtea mese copioase, oricum este ideal să ținem post. Negru cine poate. Cine nu, post normal.

Ajunul este o zi de pregătire duhovnicească prin post aspru pentru a preîntâmpina sărbătoarea Botezului Domnului.

Preotul Vasile Ioana a zis după ce am mâncat de toate, a venit vremea unei zile de post negru în Ajunul Bobotezei

Oamenii care sunt sănătoși vor ține post negru (fără hrană și fără apă până la apusul soarelui). Persoanele care nu pot ține post negru, pot ține post aspru (fără hrană și fără apă până la ora 15:00, sau fără hrană, dar cu apă până la ora 15:00). Cei ce nu pot nici așa vor ține post alimentar normal.

Credincioșii vor încerca, luni, să nu folosească ulei și să nu bea vin. Vor însoți postul alimentar de postul duhovnicesc (abținere de la orice ar putea aduce păcatul în viața omului).

Această zi reprezintă pregătirea noastră spirituală pentru marea sărbătoare a Bobotezei, în care ne vom sfinți trupurile și sufletele prin gustarea apei sfinte și sfințitoare.

„Luni ținem post negru, Ajunul Bobotezei. Ne curățăm. Am mâncat destule porcării. Acum ne oprim de la asta, ținem post, încercăm să nu mâncăm până la apusul soarelui.

Cei care aveți, sigur, probleme de sănătate puteți să mâncați mai devreme. De altfel, postul pe care îl ținem luni este un post în care ne pregătim pentru sărbătoarea Bobotezei. Biserica ne cheamă din nou la sfințenie. Să vă binecuvânteze, Dumnezeu, dragilor!”, a zis părintele Vasile Ioana.

De unde vine postul din Ajunul Bobotezei

Postul din ziua de 5 ianuarie este păstrat din secolele IV-VI, când catehumenii se pregăteau să primească botezul. După ce erau botezați, puteau să participe pentru prima dată la Liturghia credincioșilor și să se împărtășească.

