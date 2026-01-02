Programul slujbelor de Bobotează 2026. Când se va putea lua Agheasma Mare la Patriarhie, Constanţa, Galaţi sau Brăila

Pe 6 ianuarie 2026, credincioșii ortodocși din întreaga țară vor participa la slujbele de Bobotează, ziua în care este sărbătorit Botezul Domnului în apele Iordanului. Oamenii vor lua în această zi Agheasma Mare de la biserici.

VEZI ȘI: Tradiții, obiceiuri și superstiții de Bobotează. Ce să nu faci în această zi

Programul liturgic de Bobotează la Catedrala Patriarhală

Potrivit Patriarhiei Române, evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, se vor desfășura conform următorului program:

1. Între orele 08:30-10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena.

2. Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, va fi săvârșită Slujba Sfințirii Mari a apei (Agheasma Mare) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar apoi credincioșii prezenți la slujbă vor fi binecuvântați prin stropire cu această Agheasmă.

3. Începând cu ora 11:30, la Baldachinul Sfinților de lângă Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, va fi oferită credincioșilor prezenți câte o sticlă de jumătate de litru cu Agheasmă Mare. În total, vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare îmbuteliați în sticle de jumătate de litru (0,5 litri).

Programul slujbelor de Bobotează la Brăila, Galaţi şi Călăraşi

La Galați, ceremonia este programată în jurul orelor de dimineață, atunci când credincioșii se vor aduna în apropierea apelor Dunării pentru a participa la ridicarea crucii, aruncarea acesteia în fluviu și recuperarea simbolică de către tineri.

La fel și la Brăila. Este important de menționat că ceicare doresc să participe, în 6 ianuarie 2026, de Bobotează, la tradiționalul ceremonial al recuperării crucii din apele Dunării, vor fi nevoiți să prezinte obligatoriu, la înscriere, cartea de identitate, o adeverință medicală și diagrama EKG, pentru a dovedi că nu suferă de afecţiuni cardiace.



Programul slujbelor de Bobotează din Constanța

Și în Constanța slujbele de Bobotează vor începe de dimineață. Liturghia este programată să se desfășoare atât în interiorul catedralei arhierești, cât și într-o procesiune spre mare, unde preoții vor oficia sfințirea apelor.

Tradiția sfințirii apelor la malul Mării Negre atrage în fiecare an un număr mare de credincioși care merg acolo să primească Agheasma Mare și să participe la momentul simbolic al aruncării crucii în valuri.