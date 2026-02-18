Doliu în fotbalul românesc: Junior de doar 16 ani, care juca la Petrolul Ploiești, a murit

Fotbalistul Mario Cofaru de la Petrolul Ploiești a murit la vârsta de doar 16 ani.
Tânărul Mario Cofaru evolua la academia Petrolului Ploiești, la Grupa U17. El a ajuns la formația prahoveană în vară, de la HM Junior Câmpina.
"O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lasând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut.
Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față.
Odihneste-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!", au scris cei de la Petrolul pe o rețea socială.
Conform primelor informații ale anchetei, Mario Cofaru a fost lovit de un tren, în proximitatea orașului Comarnic din Prahova, în timp ce se afla pe linia ferată.
Trenul circula pe ruta Galați – Brașov. Fotbalistul a fost acroșat mortal aproape de stația C.F. Comarnic. Echipajele medicale au intervenit, dar băiatul nu a mai putut fi salvat.
Anchetatorii spun că el ar fi mers printre liniile de cale ferată în acel moment, cauza exactă a decesului urmând a fi stabilită.
de Anca Murgoci