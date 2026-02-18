€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Sport Doliu în fotbalul românesc: Junior de doar 16 ani, care juca la Petrolul Ploiești, a murit
Data actualizării: 22:19 18 Feb 2026 | Data publicării: 22:12 18 Feb 2026

Doliu în fotbalul românesc: Junior de doar 16 ani, care juca la Petrolul Ploiești, a murit
Autor: Andrei Itu

Lumanare Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Fotbalistul Mario Cofaru de la Petrolul Ploiești a murit la vârsta de doar 16 ani.

Tânărul Mario Cofaru evolua la academia Petrolului Ploiești, la Grupa U17. El a ajuns la formația prahoveană în vară, de la HM Junior Câmpina.

Mesajul transmis de Petrolul Ploiești

"O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lasând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut.

Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față.

Odihneste-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!", au scris cei de la Petrolul pe o rețea socială.

Foto

Cauza morții lui Mario Cofaru de la Petrolul Ploiești

Conform primelor informații ale anchetei, Mario Cofaru a fost lovit de un tren, în proximitatea orașului Comarnic din Prahova, în timp ce se afla pe linia ferată. 

Trenul circula pe ruta Galați – Brașov. Fotbalistul a fost acroșat mortal aproape de stația C.F. Comarnic. Echipajele medicale au intervenit, dar băiatul nu a mai putut fi salvat. 

Anchetatorii spun că el ar fi mers printre liniile de cale ferată în acel moment, cauza exactă a decesului urmând a fi stabilită.

Vezi și - Fotbalist mort la doar 27 de ani. S-a prăbușit pe teren

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

a murit
petrolul ploiesti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Arbitrul Radu Petrescu, sancționat dur după gafa uriașă din Petrolul - FC Argeș
Publicat acum 8 minute
Bărbat blocat în câmp, salvat din viscol de un polițist din Galați
Publicat acum 9 minute
Rusia va cere NATO anularea unei decizii luate la Summitul de la București
Publicat acum 31 minute
Fraudă în Spania: Un tânăr a stat la mai multe hoteluri de lux și a plătit șederea doar cu un 1 cent
Publicat acum 55 minute
Opt schiori surprinși de avalanșă, găsiți morți în munții Californiei. O altă persoană, căutată de autorități
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 40 minute
UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, Nicușor Dan, Grindeanu și alții, reacții
Publicat acum 14 ore si 58 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 15 ore si 1 minut
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 17 ore si 30 minute
COD ROȘU de ninsoare în București și Ilfov, 18 februarie 2026. Zăpadă de jumătate de metru. Ultimele informații
Publicat acum 4 ore si 29 minute
Loturi de stafide retrase de la comercializare. Clienții care le-au cumpărat, rugați să le returneze - FOTO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close