Doliu în fotbalul românesc: Junior de doar 16 ani, care juca la Petrolul Ploiești, a murit

Tânărul Mario Cofaru evolua la academia Petrolului Ploiești, la Grupa U17. El a ajuns la formația prahoveană în vară, de la HM Junior Câmpina.

Mesajul transmis de Petrolul Ploiești

"O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lasând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut.

Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față.

Odihneste-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!", au scris cei de la Petrolul pe o rețea socială.

Foto

Cauza morții lui Mario Cofaru de la Petrolul Ploiești

Conform primelor informații ale anchetei, Mario Cofaru a fost lovit de un tren, în proximitatea orașului Comarnic din Prahova, în timp ce se afla pe linia ferată.

Trenul circula pe ruta Galați – Brașov. Fotbalistul a fost acroșat mortal aproape de stația C.F. Comarnic. Echipajele medicale au intervenit, dar băiatul nu a mai putut fi salvat.

Anchetatorii spun că el ar fi mers printre liniile de cale ferată în acel moment, cauza exactă a decesului urmând a fi stabilită.

Vezi și - Fotbalist mort la doar 27 de ani. S-a prăbușit pe teren