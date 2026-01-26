FCSB - CFR Cluj. Becali, supărat foc: Fără el, echipa asta e ca un om beat

Meciul dintre FCSB și CFR Cluj a contat pentru etapa a 23-a a Superligii de fotbal. David Miculescu a deschis scorul, în minutul 2, însă echipa antrenată de Daniel Pancu a întors rezultatul, datorită reușitelor lui Aliev, în minutul 41, Korenica în minutul 44, Cordea în minutul 49 și Biliboc, pe final, în minutul 90+1.

Șansele la play-off, tot mai mici pentru FCSB

În urma acestei înfrângeri, FCSB a fost depășită în clasament de CFR, iar șansele roș-albaștrilor de a mai prinde play-off-ul au scăzut dramatic. Gigi Becali a reacționat dur după meci, afirmând că nu îl mai interesează fotbalul, dacă nu ia campionatul.

"Nu mai este nevoie de jucători. Era nevoie dacă noi câștigam meciul ăsta, aveam șanse la play-off, la campionat. Acum, să joace play-out. Nu mă mai interesează! Ce baraj din play-out... Asta e, vedem ce o să fie. Dacă nu e campionatul, pe mine nu mă interesează fotbalul", a declarat Gigi Becali, la DigiSport.

Becali crede că Tănase poate fi salvatorul FCSB

Însă finanțatorul FCSB consideră că Florin Tănase, care nu a jucat în ultimele meciuri din cauza unei accidentări, poate să fie salvatorul echipei.

"Acum, pentru ce să mai odihnim echipa? (n.red. cu Fenerbahce, ultima etapă din Europa League) Odihnim echipa că este în pericol play-off-ul. Echipa bună puteți să o faceți și voi, că nici eu nu știu care e. Dacă revine Tănase, este altceva. Echipa asta fără Tănase este ca un om fără creier, care este beat", a mai spus Gigi Becali.

Cum arată clasamentul după FCSB - CFR Cluj



Loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Craiova 23 13 7 3 43-20 46

2 FC Dinamo Bucureşti 23 12 8 3 35-19 44

3 Rapid Bucureşti 22 12 6 4 35-20 42

4 FC Argeş 23 12 4 7 30-21 40

5 FC Botoşani 23 10 8 5 30-18 38

6 Universitatea Cluj 23 10 6 7 27-20 36

=============================================

7 UTA Arad 22 9 8 5 29-30 35

8 Oţelul Galaţi 22 9 6 7 32-19 33

9 CFR Cluj 23 8 8 7 34-34 32

10 Farul Constanţa 23 8 7 8 28-26 31

11 FCSB 23 8 7 8 32-31 31

12 Unirea Slobozia 23 6 3 14 22-35 21

13 Petrolul Ploieşti 23 4 8 11 16-25 20

14 FK Csikszereda 22 4 7 11 22-48 19

15 FC Hermannstadt 23 2 8 13 19-38 14

16 Metaloglobus 23 2 5 16 19-49 11

