Rapid București - Universitatea Cluj, rezultat. Au ratat șansa să urce pe primul loc
Data actualizării: 22:22 31 Ian 2026 | Data publicării: 22:22 31 Ian 2026

Rapid București - Universitatea Cluj, rezultat. Au ratat șansa să urce pe primul loc
Autor: Andrei Itu

superliga-lpf-minge-de-fotbal-1_97204900 Minge de fotbal, Superliga României. Sursa foto: Agerpres

Rapid Bucureşti și Universitatea Cluj au disputat un meci, sâmbătă seara, în Giuleşti, în etapa a 24-a a Superligii de fotbal.

Rapid a fost învinsă de Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (0-0). Astfel, giuleștenii au ratat şansa de a urca pe primul loc.

U a obţinut a patra sa victorie consecutivă în Giuleşti prin golurile înscrise de francezul Oucasse Mendy (67), în urma unui corner, la debutul său în Superligă. El a fost introdus în minutul 58. Al doilea gol a fost înscris de Dan Nistor, în minutul 85, dintr-un penalty scos de acelaşi Mendy, care a fost faultat de portarul Rapidului Marian Aioani.

Oaspeţii au mai avut ocazii clare de gol prin Ovidiu Bic (8, 66) şi Issouf Macalou (69). Cele mai mari şanse de gol ale rapidiștilor au fost semnat de Tobias Christensen (59) şi de Claudiu Petrila (88).

Bilanțul întâlnirilor directe Rapid - U Cluj

În total, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 102 ori, de 43 de ori s-au impus giuleştenii, de 41 ori au câştigat ardelenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate, potrivit site-ului LPF. Cu Rapid în postura de gazdă, bilanţul este de 51 de jocuri, 31 victorii Rapid, 5 remize şi 15 succese U Cluj.

Rapid are două înfrângeri în ultimele sale trei meciuri de acasă şi trei eşecuri în ultimele cinci etape de campionat.

U are patru victorii şi un eşec în ultimele sale cinci deplasări. În tur, scorul a fost egal, 0-0, notează Agerpres.

Veste tristă înainte de Rapid - U Cluj. A murit mama lui Cristi Manea

rapid bucuresti
universitatea cluj
superliga
